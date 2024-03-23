3體︱赤裸重現文革批鬥勞改歷程　葉文潔為報父仇攬炒惹三體危機

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，已於昨日（21日）全球同步播映。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，在死前均中斷研究、聲稱現存物理學理論並不存在，一眾死者均與一個名為「科學邊界」的組織有關。為了查明真相，一班主角受邀進入一款虛擬實境遊戲，接觸其中一位自殺物理學家的母親葉文潔，並陸續了解三體的真相。

以下內容含有《3體》首兩集內容劇透，未收睇的觀眾慎入！

葉文潔為三體危機的始作俑者。（《3體》劇集劇照）

由香港導演曾國祥執導的《3體》首兩集，以中國文革為重要故事背景場域，於六七十年代的中國與2024年的英國倫敦之間同步建構故事，展開跨時空的危機佈局。首集開篇，劇情重現一場文化大革命的批鬥大會，講述物理學家葉文潔在1966年的清華大學裡，親眼目睹作為物理學權威學者的父親葉哲泰，被紅衞兵推上台上批鬥，葉哲泰因為在物理學基礎課程裡加入愛因斯坦的相對論與宇宙大炸等「古典理論」而被批黑五類，在批鬥會上被女紅衞兵唐紅靜以皮帶活活鞭死。

葉文潔父親葉哲泰，在教授基礎物理學課程中加入愛因斯坦的《相對論》與宇宙大爆炸理論，因此被批為黑五類，遭到批鬥。（《3體》劇集截圖）

女紅衞兵唐紅靜於台上批鬥葉文潔的父親。（《3體》劇集截圖）

葉文潔親眼目擊父親被批鬥。（《3體》劇集截圖）

葉哲泰即使被批鬥，仍然堅持學術教育方向。（《3體》劇集截圖）

《3體》首集劇情透過葉文潔的回憶，赤裸重現批鬥現場，父親葉哲泰在教授課程裡加入愛因斯坦及宇宙大爆炸理論，卻因為紅衞兵口中「愛因斯坦有奶便是娘，跑去為美帝主義做原子彈！」而成為反動學術，同時宇宙大爆炸理論則「為上帝的存在留下了位置」。雖然葉哲泰否認指相對論已成為物理學的古典理論，而科學亦未為上帝的存在提供確實證據，卻仍然被狠批不悔改。

女紅衞兵唐紅靜於批鬥期間以皮帶毒打葉哲泰。（《3體》劇集截圖）

女紅衞兵唐紅靜於批鬥期間以皮帶毒打葉哲泰。（《3體》劇集截圖）

女紅衞兵唐紅靜於批鬥期間以皮帶毒打葉哲泰。（《3體》劇集截圖）

葉文靜目擊父親遭批鬥鞭打的過程。（《3體》劇集截圖）

葉哲泰遭活活鞭打致死。（《3體》劇集截圖）

葉哲泰遭活活鞭打致死。（《3體》劇集截圖）

葉文潔目擊父親遭批鬥、活活鞭打致死。（《3體》劇集截圖）

去年中國曾改編《三體》小說為劇集，但劇情則刪除原著裡的文革內容，Netflix版《3體》則按原著保留。執導《3體》首兩集的曾國祥曾於訪問中提及，製作方希望由華裔創作人負責首兩集中國歷史背景相關的內容部分，於是邀請自己出任導演。而曾國祥亦談及文革作為歷史重要組成部分，需要誠實面對。有傳《3體》宣傳片曝光後，中共中央宣傳部（中宣部）及網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）下令內地全網屏蔽封殺劇情文革批鬥的內容部分。

香港導演曾國祥擔任《3體》首兩集導演。（視覺中國）

有傳中宣部與網信辦全網封殺《3體》劇集文革批鬥部分的內容。（《3體》劇集截圖）

《3體》劇情中，女物理學家葉文潔為三體危機的始作俑者，因為父親被批為黑五類，葉文潔作為後代便遭流放到內蒙古接受勞改。葉文潔輾轉卻因為學術背景被起用，進入「紅岸基地」研究工作，目標竟非武器研發，而是透過通訊頻率發送聯繫外星生命！轉眼10年過去，葉文潔於1977年重遇當日將父親批鬥致死的紅衞兵唐紅靜，當時正接受勞改、卻對所作所為全無悔意。

10年後，葉文潔與殺父仇人唐紅靜重遇。（《3體》劇集截圖）

葉文潔希望唐紅靜懺悔。（《3體》劇集截圖）

唐紅靜面對葉文潔則毫無悔意。（《3體》劇集截圖）

葉文潔對當時情勢感到絕望，偶然之下收到外星生命的頻率回覆，外星好心人警告再地球若發送頻率訊號、被外星野心家發現，地球便會遭到侵略。對現況感到絕望的葉文潔，卻沒有理會警告，向外星發出：「到這裡來吧。我們的文明已經無法自救，我將幫助你們獲得這個世界。」的訊息，決定以「攬炒」的方法召喚外星人來佔領地球，引發半世紀後的三體危機。

葉文潔接收到外星訊息頻率。（《3體》劇集截圖）

葉文潔接收到外星訊息頻率，警告切勿再發出訊息，否則地球將面臨佔領。（《3體》劇集截圖）

葉文潔為報父仇，決定攬炒。（《3體》劇集截圖）