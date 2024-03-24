12怪盜食爆谷︱大表波披露用家真實反應　姜濤學催眠法無用武之地

ViuTV電視節目《爆谷一周》昨日（23日）播出特別篇《12怪盜食爆谷》，為MIRROR全體成員首次主演的電影《12怪盜》進行宣傳，並由谷德昭訪問12位成員，分享拍攝點滴及率先為大家爭取票房福利！《12怪盜》為MIRROR全體成員首次全員合作的電影，電影將於4月1日正式上映。

《12怪盜》為MIRROR全體成員首次合作參演的電影。（We12 IG圖片）

MIRROR組合12位成員難得齊集於《12怪盜食爆谷》節目，接受主持人谷德昭訪問。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

MIRROR組合12位成員難得齊集於《12怪盜食爆谷》節目，接受主持人谷德昭訪問。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

MIRROR組合12位成員難得齊集於《12怪盜食爆谷》節目，接受主持人谷德昭訪問。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

MIRROR組合12位成員難得齊集於《12怪盜食爆谷》節目，接受主持人谷德昭訪問。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

MIRROR組合12位成員難得齊集於《12怪盜食爆谷》節目，接受主持人谷德昭訪問。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

公布票房福利趁機自肥

MIRROR組合12位成員難得齊集為電影宣傳，主持人谷德昭亦為鏡粉與觀眾率先爭取票房福利，請12位成員分別填寫票房目標與相應福利。然而12子於節目答題時相當百厭，借機會自肥一番，Edan呂爵安、Stanley邱士縉、Anson Lo盧瀚霆、Frankie陳瑞輝、Ian陳卓賢分別表示會：「好開心」「恭喜魯生」「講多謝」「我會喊」「我會恭喜公司」；姜濤、柳應廷、AK江𤒹生則借機會「自肥」表示：「放有薪假期」「環遊世界」「多謝大家同問公司出糧」；Alton王智德、Tiger邱傲然與Lokman楊樂文則爭取開拍多部續集與《12怪盜》正劇版本；唯一承諾為粉絲派福利的成員則只有Jeremy李駿傑，表示會：「開Live唱歌！」

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姜濤學催眠無用武之地

《12怪盜食爆谷》上談到拍攝點滴時，姜濤分享於《12怪盜》飾演的角色擁有催眠技能，更在開拍前學習真正的催眠技巧。姜濤表示：「劇組有安排教催眠的老師過來，他也很用心，寫下許多重點告訴我到時候催眠有甚麼步驟要做。」然而到正式拍攝時，姜濤笑指催眠課的學習全無用武之地：「因為整個課程結束後，導演說︰『你彈手指就可以喇』！」但姜濤仍然表示自己對催眠興趣甚濃，更記得老師所教授的技巧，嘗試於節目上向谷德昭示範。

姜濤於《12怪盜》裡的角色技能為催眠，劇組拍攝前有安排老師為姜濤上課。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

姜濤笑指拍攝《12怪盜》時，最後彈一下手指便完成，上催眠課的技巧無用武之地。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

姜濤更即席示範催眠技巧。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

Jeremy角色技能副作用參考姜濤瘀事

在《12怪盜》劇情中，Jeremy的角色擁有超人記憶力，被問到真實記憶力時，姜濤竟笑指：「佢記仇好好！」但原來角色在劇情中因為腦力超負荷而暈低的設計，竟來自姜濤的瘀事，Jeremy表示：「雖然我的角色記憶力很好，但很容易超出腦部負荷，只要記太多東西就會暈倒，而且有真實生活的靈感，這裡有擅長暈倒的老師！」姜濤則笑指：「從我身上獲得靈感！」表示自己曾經在公開活動上因為身體超出負荷而突然暈倒，至於瘀事的片段：「而家條片上網仲有得睇」。

Jermey於《12怪盜》裡的角色若腦力超過負荷便會暈倒，靈感原來來自姜濤的真實事件。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

Jermey於《12怪盜》裡的角色若腦力超過負荷便會暈倒，靈感原來來自姜濤的真實事件。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

Jermey於《12怪盜》裡的角色若腦力超過負荷便會暈倒，靈感原來來自姜濤的真實事件。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

大表波用家真實反應

Stanley邱士縉早前於MIRROR演唱會上大騷結實肌肉，效果震撼一眾鏡粉，谷德昭問及訓練肌肉與《12怪盜》拍攝的關係時，Stanley表示：「當然有一直健身，但還沒有完全修身。」谷德昭笑言自己作為觀眾也想伸手感受一下Stanley結實的肌肉，Stanley則表示自己在演唱會前兩三個月決定增重減脂。

Stanley邱士縉表示自己在演唱會前兩三個月開始增肌減脂。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

當谷德昭問及Stanley的身邊人對肌肉效果滿意度時，Stanley亦笑指：「滿意，還是有好處。（開心嗎？）開心！」現場MIRROR成員們立即起哄，開玩笑表示：「她才是最大的受惠者！」「因為是用家！」「用家真實反應如何？」「難怪旅行後消瘦了！」Stanley則笑指：「滑雪很累而已！」並表示因為觀眾應該很好，打算繼續保持身材。

Edan問Stanley練肌肉後，用家反應如何。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

提到Stanley肌肉的「用家」，在場的MIRROR各成員都大笑。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

AK亦笑指想知道真實用家反應。（《12怪盜食爆谷》節目截圖）

谷德昭表示韓國娛樂圈有不少身型非常健碩的藝人，香港則較少，笑言：「好像苗僑偉咁！」現場MIRROR成員則又再起哄，笑稱Stanley為：「ViuTV三哥！」「為了我們，你要維持胸肌！」