體能之巔2｜盤點6位美女選手　「單身即地獄」女神都唔夠呢位搶鏡

Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》第二季日前驚喜回歸，競技關卡難度升級、規模更宏大，就連100位參賽者都集結了國家級運動員、奧運金牌選手、演員、偶像等。本季前來挑戰的女參賽者都有大有來頭，現在就為大家盤點節目中的美女。

《體能之巔：百人大挑戰》第二季剛剛於Netflix上架。（IG圖片）

《單身即地獄》姜素妍

曾參與《單身即地獄》第一季的姜素妍亦是體能之巔100位參賽者之一，她曾是JYP的偶像練習生，目前是拳擊館的老闆。不過姜素妍出場時，有不少參賽者都大感好奇，而暫時首兩集還未有亮眼的表現。

姜素妍身材Fit爆。（IG圖片）

不過在節目中表現麻麻。（IG圖片）

權佳英

身材火辣的權佳英擁有迷人鳳眼，比姜素妍更加搶鏡，她不但是專業健身教練，更參加過大大小小的健美比賽，是節目中的健美皇后。權佳英經常都在Instagram分享健身日常及超性感的靚相，在參加《體能之巔：百人大挑戰》前已經有4萬多粉絲。

權佳英身材火辣！（IG圖片）

參加過大大小小的健美比賽。（IG圖片）

權佳英經常都在Instagram分享性感靚相。（IG圖片）

朴勝羲

南韓史上首位「全能溜冰運動員」朴勝羲於2010年奪得世界短道速滑錦標賽全能冠軍，曾經先後在加拿大溫哥華冬奧會、世界短道速滑錦標賽與團隊獲得金牌。退役後成為全職家庭煮婦，今次在節目現身，希望能夠突破極限，挑戰自己。

朴勝羲退役後成為全職家庭煮婦。（IG圖片）

朴勝羲於2010年奪得世界短道速滑錦標賽全能冠軍。（IG圖片）

申秀智

五官精緻的申秀智是前韻律體操國家隊選手，目前是職業保齡球手和藝術體操評述。熱愛運動的她對不少體育項目都有研究，包括普拉提、保齡球、射箭、網球等。

申秀智是前韻律體操國家隊選手。（IG圖片）

目前是職業保齡球手。（IG圖片）

身材Fit爆。（IG圖片）

金珠妍

健身網紅金珠妍曾經是棉花糖女孩，經過努力健身成為健身模特兒。她過去曾為參加真人騷《BATTLE GRAM》增肥13公斤，成為焦點。

健身網紅金珠妍。（IG圖片）

金珠妍原來曾經係棉花糖女孩。（IG圖片）

金珠妍努力健身成為健身模特兒。（IG圖片）

沈裕里

擁有甜美外表的沈裕里是MMA職業運動員，精通拳擊、跆拳道、泰拳、散打等，20多歲就奪得FC冠軍，是格鬥界的明日之星。她在1對1強球關卡更贏得FBI外交官，展現了女性強大的一面，成為節目中的焦點之一。

沈裕里是MMA職業運動員。（IG圖片）

沈裕里20多歲就奪得FC冠軍，是格鬥界的明日之星。（IG圖片）