3體｜網民對照27年前劉德華《天地雄心》　開局四大設定不謀而合

Netflix劇集《3 體》（3 Body Problem），一部由中美合拍的原創科幻驚悚劇集，劇集改編自中國科幻小說家劉慈欣的同名著作《三體》。劇集在上周上架後即成為熱話，大家爭相先睹為快。不過有網民看畢首兩集，就有個有趣發現，發現《3體》的開局設定有4點跟27年前，由劉德華、黃秋生主演的《天地雄心》（1997）相似，更笑指導演陳嘉上及編劇谷德昭會否效法《周處除三害》般投訴抄襲。



曾國祥分享指，劇組拍攝《3體》時採用英國流行的French Hour，直踩10小時拍攝。（《3體》劇集劇照）

曾靖在《3體》中演出女主角葉文潔的青年時期。（Netflix提供）

《3 體》劇集由《權力遊戲》製作人大衛貝尼奧夫（David Benioff）與丹尼爾魏斯 （D.B. Weiss）擔任編劇與執行製片。雖然自播出後，有讀過原著小說嘅朋友指大量重要劇情被刪走，不夠原汁原味，不過該次創作，是獲小說的英文翻譯者劉宇昆及作者劉慈欣共同擔任製作顧問，可謂受到認可。

劉德華是香港電腦諮詢集團的總裁，亦是世界十大未來領袖之一。（《天地雄心》影片截圖）

李嘉欣在戲中生前是劉德華女友，後來科技同盟會利用神力令她間斷復活。（《天地雄心》影片截圖）

物理學家VS十大領袖相繼死亡

至於被網民指相似的地方有四點，首先是《3體》故事開來，就以不少世界級的物理學家相繼自殺身亡，部分死相恐怖，原來全部都跟看到一個倒數計時畫面有關。至於《天地雄心》，開局就是被譽為最具影響力的「世界未來十大領袖」，紛紛以超自然的方法離奇死亡。

《3體》故事開來，就以不少世界級的物理學家相繼自殺身亡。（《３體》影片截圖）

《天地雄心》的開局，就是「世界未來十大領袖」，紛紛以超自然的方法離奇死亡。（《天地雄心》影片截圖）

王VS黃秋生

由於有人相繼死亡，事件驚動警方展開調查，而在《3體》飾演警察的是王漢斌（Benedict Wong），即《奇異博士》（Doctor Strange）的王，對照原著就是警員史強。在《天地雄心》中，因為由劉德華飾演的靳鐵生博士，是世界十大未來領袖之一，亦是香港電腦諮詢集團的總裁，為保護其人生安全，香港重案組派出焦大鵬（黃秋生 飾）保護並展開調查。

黃秋生與劉倩怡在戲中飾演一對情侶。（《天地雄心》影片截圖）

患癌舊同學

《3體》中有牛津五人組（Oxford Five），其中一位Will Downing（Alex Sharp 飾演），是對應原著的雲天明，上大學時已愛上女主角，及後發現自己患上肺癌，並曾想過安樂死。來到《天地雄心》，由呂米高飾演的Clarence，設定都相近，他是劉德華公司的電腦總監，同是大學舊同學，因為患上末期癌症，於是信奉科技同盟會，借助其神力進行治癒。

Will Downing（Alex Sharp 飾演）是牛津五人組（Oxford Five）其中一位，上大學時已愛上女主角，及後發現自己患上肺癌。（《３體》影片截圖）

呂米高飾演的Clarence，是劉德華公司的電腦總監，同是大學舊同學，因為患上末期癌症而信奉科技同盟會，借助其神力進行治癒。（《天地雄心》影片截圖）

關聯到衛星發射

睇到《３體》第一集結尾，已經知道成件事跟中國東北衛星有關，中國早在60年代一秘密地區設置雷達，暗中利用太陽向外太空發送信號，與世界以外的生物聯繫。而《天地雄心》的故事，主要來自一個邪教「科技同盟會」，跟衛星的關係不大。

《３體》其中一款海報，亦以衛星為主題。（《３體》海報）