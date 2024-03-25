周處除三害｜發聲明反駁錢人豪　警告再混淆視聽︰將依法追究責任

電影《周處除三害》於上周內地票房，大破6億人民幣，成績斐然。但同時間，導演錢人豪就指控抄襲一事便無休止，早前更成功向台北地院聲請民事假扣押，凍結電影公司3000萬台幣（約766萬港元）財產。而事件發展到今日（25/3）《周處除三害》製作於晚上發表聲明，反控錢人豪沒有證據。

各購票網均製圖賀電影《周處除三害》票房過６億。（網上圖片）

電影公司於晚上發出聲明，反駁錢人豪的指控。（網上圖片）

於今日晚上時分，透話律師發表聲明，當中提及錢人豪指稱本片涉嫌抄襲為誣控，「電影原始創意源自香港影視資深前輩陳慶嘉與陳嘉上先生之善意提供與允諾改編；黃精甫導演創作劇本，並在主創團隊及劇組的通力合作下，拍攝製作完成，並順利上映，電影劇本及影片與錢人豪先生毫無關涉。究竟錢人豪先生有無完成相關劇本，迄無任何證據；實則黃精甫導演及劇組從未接觸其文本或故事資訊，遑論抄襲。」

阮經天憑《周處除三害》獲提名金馬獎最佳男主角。（《周處除三害》劇照）

錢人豪早前並不接受黃精甫的千字文聲明，揚言會提出抄襲證據，而上周便獲批對電影公司作「假扣押」。（視覺中國）

聲明亦特別提到，上星期錢人豪向法庭成功申請的假扣押，只是法庭的程序之一，並非如對方所指是開庭受理接受調查。「僅藉由假扣押程序，對外聲稱法院通過假扣押，還他公道。然而假扣押程序在法律上僅屬保全程序，法官並未開庭審理調查，亦未作成實體判決，根本無法透過假扣押裁定釐清事實，證明其『權益』。」故該聲明似要呼籲錢人豪，不要再任意造謠，以損害《周處除三害》製作公司及主創團隊之聲譽，否則將依法追究。