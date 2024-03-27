3體︱曾靖盛讚曾國祥親力親為　直言溝通親切：出於對演員的尊重

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，日前已於全球同步播映。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，在死前均中斷高端科研項目、聲稱現存物理學理論謬，多名死者生前看到倒數計時「幻覺」，同時是一款虛擬實景遊戲玩家。為了查明真相，一班主角進入該遊戲，並接觸一個名為「三體」的組織，以及其中一位自殺科學家的母親葉文潔，並陸續了解三體危機的真相。

Netflix斥資拍攝劇集《3體》，日前已於全球同步啟播。（《3體》劇集劇照）

《3體》女主角葉文潔於劇集分別出現在兩個年代，並由華裔美國演員Rosalind Chao飾演「2024年現代版」及由台灣新晉女演員曾靖飾演「六七十年代中國版」。其中，曾靖飾演的少女版葉文潔，在首集的文革重頭戲裡親眼目睹物理學家父親被批鬥致死，亦因此決心改寫人類命運，引發數十年後的三體危機。

Netflix《3體》劇照

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《3體》劇集拍攝首集的文革片段時，於倫敦搭建一座巨型舞台，更聘請超過500名臨時演員，在場還原文革批鬥大會人山人海的壯觀畫面，造就短短數分鐘但震撼與寫實度極高的場面。首次參演影視作品便成為女主角的曾靖，坦言見到首集文革畫面的拍攝、現場數百人的場面時：「確實給我很大的壓力！」

首次參演影視作品便成為女主角的曾靖，坦言見到首集文革畫面的拍攝、現場數百人的場面感到很大的壓力！（視覺中國）

現年30歲的台灣女演員曾靖，父母分別為台灣與湖南人，成長於台北淡水，2013年赴美國南加州大學就讀表演系，修讀藝術創作碩士期間，曾靖在導演系同學鼓勵下，試鏡《3體》當時更誤以為是學生拍攝的製作，後來劇組要求長達八個月檔期下，才發現《3體》為串流平台Netflix史上投資最大的劇集作品。

曾靖的父母分別為台灣與湖南人，2013年赴美國南加洲大學修讀表演系。（視覺中國）

曾靖於《3體》最主要戲份集中於首兩集，由香港導演曾國祥執導，曾靖拍攝後表示非常仰望曾國祥導演。她舉例指不少導演會在片場裡，眾目睽睽下高聲與演員談論演出，然而曾國祥會拉開攝影棚的布簾，面帶笑容地與演員溝通，曾靖表示：「我並不介意他隔空喊話，但我覺得他是出自對演員的尊重，他想『我只讓好聽到就好了』」

曾靖主要的戲份由香港導演曾國祥執導，合作過後曾靖表示仰望對方。（視覺中國）

曾靖於劇情裡飾演的葉文潔在文革中段被流放，不少戲份於叢林等山谷等荒原，並在倫敦森林裡取景。當曾靖演出被流放的戲份時，縱使化妝師已為她的眼角、指甲塗上泥濘，注重美學細節的曾國祥仍未感滿意：「太乾淨了。」更親手從河裡撈起泥濘，抹到曾靖造型上下滿佈泥漬為止。同時曾靖演出期間，亦被要求保持普通的膚質，貼近角色的坎坷境況。