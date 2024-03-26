金像獎2024︱三大影帝齊爭最佳男配角　金燕玲第十次挑戰女配角

「第四十二屆香港電影金像奬」（金像奬）頒獎典禮將於4月14日在香港文化中心舉行，「香港電影金像奬協會」（大會）今天（26日）特別發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照。

「第四十二屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於4月14日舉行，大會發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照。（資料圖片）

「第四十二屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於4月14日舉行，大會發布榮獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照。（資料圖片）

候選本屆金像獎「最佳男、女配角」的十位演員來自六部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔三席提名，包括飾演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤；《白日之下》有飾演殘疾院舍院友的姜大衛及梁雍婷候選；《年少日記》亦有一對「母子檔」韋羅莎與黃梓樂雙雙入圍，其餘三個提名是《但願人長久》中飾演癮君子的吳慷仁、《不日成婚2》中的厲害家姑金燕玲及《死屍死時四十四》中飾演大廈保安員的李尚正。

「最佳男、女配角」的十位演員來自六部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔三席提名，包括飾演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤。（資料圖片）

「最佳男、女配角」的十位演員來自六部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔三席提名，包括飾演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤。（資料圖片）

「最佳男、女配角」的十位演員來自六部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔三席提名，包括飾演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤。（資料圖片）

本屆「最佳男配角」候選人有資深演員姜大衛及謝君豪、有中年的吳慷仁及李尚正，也有年僅十一歲的黃梓樂，其中姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮。早於1970年姜大衛已在「亞洲影展」中榮膺最佳男主角，他在《白日之下》中飾演入住殘疾院舍多年的腦退化症長者，與假扮其孫女深入院舍調查的記者余香凝的互動令人感動；應屆「金馬影帝」台灣演員吳慷仁首次參演港產片，他在《但願人長久》的角色是個從湖南到香港討生活的新移民，是個頻繁入獄的癮君子，要從四十歲演到六十歲，對演技是個大考驗；另一位「金馬影帝」謝君豪在《毒舌大狀》中飾演為人正直的資深大律師，非常注重職業操守和法律原則，他與「毒舌大狀」黃子華在法庭內針鋒相對的對手戲尤其精彩。

姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮。早於1970年姜大衛已在「亞洲影展」中榮膺最佳男主角，他在《白日之下》中飾演入住殘疾院舍多年的腦退化症長者，與假扮其孫女深入院舍調查的記者余香凝的互動令人感動。（資料圖片）

姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮。應屆「金馬影帝」台灣演員吳慷仁首次參演港產片，他在《但願人長久》的角色是個從湖南到香港討生活的新移民，是個頻繁入獄的癮君子，要從四十歲演到六十歲，對演技是個大考驗。（資料圖片）

姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮。應屆「金馬影帝」台灣演員吳慷仁首次參演港產片，他在《但願人長久》的角色是個從湖南到香港討生活的新移民，是個頻繁入獄的癮君子，要從四十歲演到六十歲，對演技是個大考驗。（資料圖片）

姜大衛、謝君豪及吳慷仁均狹影帝銜頭角逐此項殊榮「金馬影帝」謝君豪在《毒舌大狀》中飾演為人正直的資深大律師，非常注重職業操守和法律原則，他與「毒舌大狀」黃子華在法庭內針鋒相對的對手戲尤其精彩。（資料圖片）

《死屍死時四十四》的李尚正飾演記性極好的保安員，其中一幕將大廈內各住客資料一口氣倒背如流，笑破觀眾肚皮；黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳璟滔後，另一位最少年紀獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。

《死屍死時四十四》的李尚正飾演記性極好的保安員，其中一幕將大廈內各住客資料一口氣倒背如流，笑破觀眾肚皮。（資料圖片）

黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳璟滔後，另一位最少年紀獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。（資料圖片）

《死屍死時四十四》的李尚正飾演記性極好的保安員，其中一幕將大廈內各住客資料一口氣倒背如流，笑破觀眾肚皮。（資料圖片）

黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳璟滔後，另一位最少年紀獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。（資料圖片）

黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳璟滔後，另一位最少年紀獲得香港電影金像獎「最佳男配角」。（資料圖片）

本屆金像獎五位「最佳女配角」以金燕玲年資最深，她曾經十度挑戰此獎項並四度捧走獎座，是至今獲得最多次「最佳女配角」的演員。今次在《不日成婚2》中她以一個處事嚴格、處處為兒媳著想卻為他們帶來不少壓力的母親角色爭取第五次登上頒獎台；梁雍婷在《白日之下》中飾演在殘疾院舍寄居的智障少女角色，早在去年已獲得台灣「金馬獎」最佳女配角提名，更在剛舉行完畢的「第十七屆亞洲電影大獎」榮獲「最佳女配角」，實有助她首奪金像獎的信心。

「最佳女配角」以金燕玲年資最深，她曾經十度挑戰此獎項並四度捧走獎座，是至今獲得最多次「最佳女配角」的演員。（資料圖片）

今次金燕玲在《不日成婚2》中她以一個處事嚴格、處處為兒媳著想卻為他們帶來不少壓力的母親角色爭取第五次登上頒獎台。（資料圖片）

梁雍婷在《白日之下》中飾演在殘疾院舍寄居的智障少女角色。（資料圖片）

梁雍婷早在去年已獲得台灣「金馬獎」最佳女配角提名，更在剛舉行完畢的「第十七屆亞洲電影大獎」榮獲「最佳女配角」。（資料圖片）

廖子妤曾在第四十屆金像獎中初嘗奪得「最佳女配角」滋味，今屆她在《毒舌大狀》中以反派出場，扮演一名富家千金，與同片飾演正義大律師的楊偲泳雙雙入圍。舞台劇演員韋羅莎轉戰電影圈，以在《年少日記》中飾演長期被丈夫虐待的角色獲得評審青睞，成為本屆「最佳女配角」五強之一。

廖子妤曾在第四十屆金像獎中初嘗奪得「最佳女配角」滋味，今屆她在《毒舌大狀》中以反派出場，扮演一名富家千金。（資料圖片）

楊偲泳於《毒舌大狀》飾演正義大律師。（資料圖片）

舞台劇演員韋羅莎轉戰電影圈，以在《年少日記》中飾演長期被丈夫虐待的角色獲得評審青睞。（資料圖片）