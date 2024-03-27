變種特攻︱狼人鐳射眼回歸　磁力王重新定位取代X教授唔做反派？

Marvel Animation近期話題之作，全新《變種特攻》動畫系列 –《變種特攻‘97》現已於Disney+ 獨家上線！聲勢強大，千呼萬喚，未開播已確定續訂第二及三季，令廣大X-Men粉絲興奮不已！1992 年，當《變種特攻》動畫系列首播時，除了熟悉美國漫畫的人，普遍對《變種特攻》的認識不深。雖然於1980 年代時期，《變種特攻》漫畫的銷情不錯，卻尚未有人願意投資讓「變種人」在其他媒體上出現，直到Margaret Loesch成為當年福斯旗下頻道Fox Kids負責人後，才肩負起《變種特攻》動畫版的製作。

《變種特攻》動畫系列 –《變種特攻‘97》現已於Disney+ 獨家上線！（《變種特攻》動畫劇照）

在《變種特攻》的世界裡，變種人透過自身不可思議的能力來保護一個憎恨及畏懼他們的世界，一直面臨重大挑戰。當年，《變種特攻》動畫版在Fox Kids播出，除了娛樂方面之外，也肩負著宏願︰內容精彩、刺激、趣味兼而有之，還引發不同年齡層觀眾思考變種人與人類之間相處的深度課題，是個非常劃時代的目標。今時今日正值AI、新細胞科技盛行，再看新作究竟能否引領人類再次思考相關課題？

必看理由之一：最成功「入屋」《變種特攻》動畫

《變種特攻》在1992年10月31日在美國Fox Kids首播，歷時5季合共76集，最後一集「畢業日」於1997年9月20日於美國播出。該系列於1993年曾於香港電視台以《X-Men》之名播出過，絕對是香港《變》迷其中最早接觸的動畫作品。當時，無論是大人小朋友，都被《變》的精彩動作場面、異能比拼，甚至故事裡變種人與人類的衝突留下深刻印象，成功入屋。

必看理由之二：磁力王重新定位？是正是邪？

《變種特攻‘97》雖然是全新的獨立系列，但從早前發佈的預告中可見（有鐳射眼與琴桂爾合照、還有當年極高玩味的人偶玩具），畫面展示了1997 年系列最後一集X教授向磁力王及一眾變種人告別的場面，表示《變種特攻‘97》故事會是30年前動畫故事延續，但一向反派的磁力王會否因X教授離去而重新定位？異能人團隊領導角色會否改變？一切留待大家在《變種特攻‘97》發掘！

一向反派的磁力王會否因X教授離去而重新定位？（《變種特攻》動畫劇照）

必看理由之三：復古2D畫風+原裝聲優演出

另一特點就是《變種特攻‘97》向90年代2D畫風致敬，動畫團隊更創造受 VHS 啟發的濾鏡，以保持那90年代感覺。此外，更邀得部份當年原裝聲優回歸演出，包括聲演「狼人」(Wolverine)的Cal Dodd、「暴風女神」(Storm)的Alison Sealy-Smith、「藍獸」(The Beast)的George Buza及「羅剎」(Rogue)的Lenore Zann，三十年後再度聲演經典角色。

必看理由之四：元祖角色迎戰強力反派

另一個讓粉絲興奮的肯定是所有「92系列」的主要角色都回歸：狼人、磁力王、鐳射眼、羅剎、暴風女神和牌王等，經典角色全員上陣。至於今次一眾變種人面對的強敵，有網民猜測極有可能是Mister Sinister這位對變種人有著獨特興趣的科學家 — 原本為基因學家，卻對變種特攻及其同類進行實驗而聞名，究竟新反派將為何人？

狼人、磁力王、鐳射眼、羅剎、暴風女神和牌王等，經典角色全員上陣。（《變種特攻》動畫劇照）

必看理由五：經典主題音樂一響 回憶開心返埋嚟

早在預告片已經聽到《變種特攻》那經典主題音樂 – 這段由 Ron Wasserman 原創的神級主題音樂，在新系列中再度響起，正如系列最初播放時，旋即成為粉絲童年記憶的重要元素。《變種特攻‘97》在故事、情懷、動作場面、視覺效果、人物和配樂都極有當年系列的氛圍，無論你是否舊系列粉絲，《變種特攻‘97》將會是你投入變種人世界的最好途徑。

《變種特攻》動畫系列的成功（當時MCU還未出現），為《變》建立多元化的粉絲群；導演白賴仁辛格（Bryan Singer）執導的《變種特攻》真人版電影在2000年終於面世，《變》動畫系列的成功，絕對是「真人化」作品重要的推手。90 年代的神髓和成功要素，在這次新系列動畫中得以延續，甚至再延伸到之後一代的觀眾。各位超英粉絲，敬請觀看！