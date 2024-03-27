盧瀚霆Anson Lo新作拍杜琪峯　花姐隆重其事親自到場監督

男子組合MIRROR忙完英國演唱會，返港後又立即為電影《12怪盜》做宣傳，本周四28號開始更有謝票場。而隊中成員盧瀚霆（Anson Lo），原來仲有嘢忙緊。有讀者報料，指昨晚（26/3）Anson Lo正於觀塘開工，現場更見到大導演杜琪峯（杜SIR），相信是接拍杜SIR的最新作品，隨後更見到經理人花姐的蹤影，可見相當重視今次拍攝。



Anson Lo正為一場揸車戲做準備。（《香港01》讀者提供）

Anson Lo在細心聆聽工作人員講解拍攝細節。（《香港01》讀者提供）

杜SIR一如以往，在現場抽住雪茄開工。（《香港01》讀者提供）

由讀者提供的影片可見，Anson Lo在一輛私家車旁邊正在準備拍攝，而身後就有導演杜琪峯與工作人員討論拍攝細節，杜SIR就一如以往，在現場抽住雪茄開工。拍攝完畢，Anson Lo與杜SIR去睇Play Back，此時經理人花姐都有上前參與。

Anson Lo 與杜Sir曾齊為虛擬銀行廣告合作，今次二人在電影中合作，值得期待。（《香港01》讀者提供）

未考獲車牌的Anson Lo則要扮演司機，而劇組亦在街上架上綠幕。（《香港01》讀者提供）

這一幕Anson Lo需要接載一對情侶。（《香港01》讀者提供）

就現場所見，劇組在街上架起綠幕拍攝方便做後期，而未考獲車牌的Anson Lo則要扮演司機，拍攝一場載住一對情侶的揸車戲，過程相當順利。而接近深夜時分，有粉絲接獲通知後趕到現場圍觀，秩序大致良好。今次是Anson Lo入行以來參與的第六部電影，亦是第一位MIRROR成員可以拍到杜SIR導演的電影，而這部亦是杜SIR自2022年上畫的《七人樂隊》後，再次執導新作。

Anson Lo在看Play Back時，花姐亦在場。（《香港01》讀者提供）

花姐在杜SIR旁邊看Play Back。（《香港01》讀者提供）