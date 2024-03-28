62歲吳毅將內地登台發火鬧爆觀眾惹熱議：過咗今晚12點我話晒事！

現年62歲的吳毅將於90年代活躍於香港影壇，因經常扮演黑社會大佬、變態色魔等角色，而被封為影壇御用惡人，其反派形象亦深入民心。北上發展多年的吳毅將，近年不時在內地登台，不過日前卻有一段他在台上發惡鬧觀眾的片段被瘋傳，隨即引起網民熱烈討論。

吳毅將被封為影壇御用惡人。（微博）

日前有網民於小紅書上載吳毅將在內地酒吧登台的片段，期間他突然目露凶光指着台下觀眾破口大罵：「你哋聽住呀！過咗今晚12點，（該酒吧）我話晒事！大聲啲拍手！拍手呀！我話事呀！」在場觀眾沒有被吳毅將嚇怕，反而拍掌歡呼。

日前有網民於小紅書上載吳毅將在內地酒吧登台的片段。（小紅書）

期間吳毅將突然目露凶光指着台下觀眾破口大罵。（小紅書）

其後一名男觀眾走到台前，欲與吳毅將握手，但吳毅將繼續凶神惡煞對該男觀眾說「拍手先！拍手先！」男觀眾聽話拍手掌後，吳毅將亦立即露出燦爛笑容跟對方友善握手。

有男觀眾想握手。（小紅書）

吳毅將著對方拍手。（小紅書）

最後，吳毅將亦立即露出燦爛笑容跟對方友善握手。（小紅書）

大批網民看到片段後指吳毅將只是在扮演惡人，並不是真的大鬧觀眾，並留言大讚他保養得宜，演技又戲：「好喜歡他拍惡人角色」、「有大哥的風範」、「演技好勁」、「唔講粗口，硬係覺得差咁啲」、「氣勢，這是天生的，心善，面狠！」、「越這種凶相的演員藝德越好，戲下親切得一筆」。

羡煞旁人！（微博@吳毅將Ben）

其實私下的吳毅將鐵漢柔情，他與1984年港姐季軍唐麗球結婚21年，育有一女吳梓希（Janelle），兩夫妻亦不時在社交媒體上載甜蜜合照放閃。向來愛錫家人的吳毅將，一完成工作便立即返港陪伴妻子。

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