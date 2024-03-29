白晝如焚︱67歲呂良偉身型保養不靠減食　李靖筠：佢伙食非常豐富

香港懸疑愛情電影《白晝如焚》，由鄧麗欣、劉以豪、呂良偉及李靖筠主演，電影昨日（28日）舉行首映禮，監製陳嘉上、導演李保樟攜同一眾演員出席，台灣男神劉以豪更罕有來港與現場觀眾見面！《白晝如焚》除了台灣香港男女神合演外，更有資深前輩呂良偉帶領歌手李靖筠參與演出，二人分別飾演警隊裡的上司下屬。

《白晝如焚》今日舉行首映禮，劉以豪、鄧麗欣、呂良偉及李靖筠等主演一同出席。（梁碧玲 攝）

呂良偉與Gladys李靖筠於《白晝如焚》首映禮上接受傳媒訪問，分享首次合作的感受，呂良偉盛讚李靖筠的表現：「我覺得認真同埋聰明、靈活嘅！我哋拍戲做一個演員，唔係三年五年就有一個角色、有人注意嘅表現，所以我成日覺得作為一個演員好辛苦，可能要超過十年嘅功力先有一個角色慢慢畀觀眾接受，希望妳可以有個突破、快啲唔駛咁耐！」

呂良偉與李靖筠在《白晝如焚》裡飾演一對警界師徒，呂哥更於首映禮上接受訪問時盛讚Gladys的表現。（梁碧玲 攝）

李靖筠則感謝拍攝期間呂良偉的照顧：「呂哥一路都好錫我！」Gladys亦分享指：「我第一次做警察呀，嗰時特登剪咗一個再短啲嘅頭髮，希望似返啲紀律部隊，打扮上都會再中性啲。反而準備呢個角色要改變好多肢體上嘅習慣，可能我平時好懶會寒背，但係作為一個警察要企得直、動作firm啲，喺呢啲方面落多啲功夫。」至於剪頭髮是否算是犧牲打扮，Gladys笑言：「都唔算犧牲，頭髮會生返嘛！」

李靖筠表示呂良偉於《白晝如焚》劇組裡對自己非常照顧。（梁碧玲 攝）

與呂良偉在《白晝如焚》飾演兩師徒，Gladys笑言：「同呂哥做嘢有一樣好，就係佢伙食非常豐富！我成日黐餐！」呂良偉則表示：「食方面我可以安排啲自己鍾意食嘅嘢，還掂都叫、就叫埋佢一份囉！」年屆67歲的呂良偉外型保養極佳，他分享秘訣表示：「我Keep fit唔係靠減食嘅，我有一個方法、一個運動保養方法！」至於會否傳授秘訣予Gladys，呂良偉則表示：「佢而家瘦咗啲，有啲營養不良，可以再喺營養飲食上再調節。」