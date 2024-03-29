金像獎2024︱余香凝挾兩獎挑戰女主角　五料影帝梁朝偉有望創紀錄

「第四十二屆香港電影金像奬」（金像奬）將於4月14日假香港文化中心隆重舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」（大會）日前（27日）特別發布榮獲提名本屆「最佳男、女主角」演員的獨立造型照。

第四十二屆香港電影金像奬發布榮獲提名本屆「最佳男、女主角」演員的獨立造型照。（資料圖片）

第四十二屆香港電影金像奬發布榮獲提名本屆「最佳男、女主角」演員的獨立造型照。（資料圖片）

本屆競逐「最佳男主角」殊榮的有林保怡、盧鎮業、梁朝偉、黃子華及大鵬（次序按電影的中文片名筆劃排名），可以說任何一位脫穎而出都別具意義。林保怡、盧鎮業、黃子華及大鵬均為首次挑戰「最佳男主角」寶座，若能奪獎都是個人的突破，而梁朝偉已曾五度封帝，今次如再度勝出，更是再創大會及個人的記錄。

梁朝偉已曾五度封帝，今次如再度勝出，更是再創大會及個人的記錄。（資料圖片）

林保怡在《白日之下》飾演在殘疾人士院舍內涉嫌性侵智障女院友的院長，此反派角色為他帶來入圍角逐去年「金馬獎」最佳男配角及本屆「金像獎」最佳男主角；梁朝偉在《金手指》中飾演香港有史以來最龐大金融詐騙案的主角，他演繹這個在股壇呼風喚雨、擅長操控股價的角色時，特意顯露他狂妄乖張的性格，有別於他一貫含蓄與低調的風格；盧鎮業在《年少日記》中則是一位老師，自小成長於嚴厲高壓的家庭，童年的創傷令他成為個性壓抑不擅表達自己感受的人。

林保怡在《白日之下》飾演在殘疾人士院舍內涉嫌性侵智障女院友的院長。（資料圖片）

林保怡在《白日之下》的反派角色為他帶來入圍角逐去年「金馬獎」最佳男配角及本屆「金像獎」最佳男主角。（資料圖片）

盧鎮業在《年少日記》中則是一位老師，自小成長於嚴厲高壓的家庭。（資料圖片）

盧鎮業在《年少日記》的童年創傷令他成為個性壓抑不擅表達自己感受的人。（資料圖片）

在《毒舌大狀》黃子華飾演由裁判官轉職的大律師，因處理失誤導致客戶被判誤殺罪成及長期監禁，在為客戶翻案的一場法庭戲中，他一口氣說出從影以來最長篇的對白，節奏緊湊得令人透不過氣來；國內演員大鵬在《第八個嫌疑人》中飾演一名滿腹計謀的商人，電影故事橫跨二十年，他需演繹主角不同的時期，並以深沉內斂演出跟香港影帝林家棟充滿壓迫感的對決。

《毒舌大狀》黃子華飾演由裁判官轉職的大律師，因處理失誤導致客戶被判誤殺罪成及長期監禁。（資料圖片）

《毒舌大狀》黃子華在為客戶翻案的一場法庭戲中，他一口氣說出從影以來最長篇的對白，節奏緊湊得令人透不過氣來。（資料圖片）

國內演員大鵬在《第八個嫌疑人》中飾演一名滿腹計謀的商人。（資料圖片）

國內演員大鵬在《第八個嫌疑人》故事橫跨二十年，他需演繹主角不同的時期，並以深沉內斂演出跟香港影帝林家棟充滿壓迫感的對決。（資料圖片）

本屆「最佳女主角」無論是謝安琪、衛詩雅、余香凝、王丹妮或鍾雪瑩勝出，將會是首次榮膺「影后」殊榮。余香凝在《白日之下》中飾演一名為尋找真相不輕言放棄的偵查組記者，她假扮院友家屬潛入殘疾院舍採訪涉嫌虐待院友的事件。余香凝憑此角色於去年獲提名「金馬獎」最佳女主角，更在今年「香港電影評論學會」及剛舉行完畢的「香港電影導演會年度大獎」獲選為最佳女主角，此實有助增強其爭取首封金像獎影后的信心。鍾雪瑩同是在去年獲得「金馬獎」提名及本屆金像獎入圍最佳女主角的候選人。《填詞L》是本片導演兼編劇黃綺琳以個人經歷改编。片中鍾雪瑩傳神演繹女主角年少時如何千方百計成為填詞人的故事。

余香凝在《白日之下》中飾演一名為尋找真相不輕言放棄的偵查組記者，她假扮院友家屬潛入殘疾院舍採訪涉嫌虐待院友的事件。（資料圖片）

鍾雪瑩同是在去年獲得「金馬獎」提名及本屆金像獎入圍最佳女主角的候選人。（資料圖片）

片中鍾雪瑩傳神演繹女主角年少時如何千方百計成為填詞人的故事。（資料圖片）

樂壇天后級人馬謝安琪首度獲得金像獎影后提名，她在音樂電影《4拍4家族》中飾演患有腦退化症的音樂人角色，備受生活壓力與複雜的家庭關係困擾，經常發脾氣罵人；戲裡戲外跟謝安琪同是母親身份的王丹妮，她在《毒舌大狀》片中既要面對失去女兒之痛，更被判誤殺罪成含冤入獄，這次是她繼兩年前在第四十屆金像奬後，再次入圍角逐「最佳女主角」；最後一位最佳女主角候選人衛詩雅，在喜劇《不日成婚2》中她要與丈夫面對從外國回歸的強勢家姑，當中的婆媳衝突引發不少笑料。

樂壇天后級人馬謝安琪首度獲得金像獎影后提名。（資料圖片）

謝安琪在音樂電影《4拍4家族》中飾演患有腦退化症的音樂人角色，備受生活壓力與複雜的家庭關係困擾，經常發脾氣罵人。（資料圖片）

王丹妮在《毒舌大狀》片中既要面對失去女兒之痛，更被判誤殺罪成含冤入獄。（資料圖片）

王丹妮繼兩年前在第四十屆金像奬後，再次入圍角逐「最佳女主角」。

衛詩雅首次提名金像獎「最佳女主角」。（資料圖片）

衛詩雅在喜劇《不日成婚2》中她要與丈夫面對從外國回歸的強勢家姑，當中的婆媳衝突引發不少笑料。（資料圖片）

「金像奬」盛事氣氛日漸濃厚，大會特於今日(27日)起至4月19日期間，於商品合作伙伴agnès b.尖沙咀店內的藝廊舉辦聯乘展覽。會場中間擺設象徵香港電影金像獎的女神雕像，並展出本屆十位最佳男、女主角候選人的宣傳大相以及歷屆金像獎珍貴展品，包括早期的頒獎典禮場刊、嘉賓邀請柬以及結果揭曉封套等，參觀人士可以近距離拍照留念。

大會亦安排於4月8日至4月14日一連七天假香港文化中心地下展出榮獲本屆提名「最佳新演員」、「新晉導演」、「最佳導演」、「最佳男、女配角」、「最佳男、女主角」獎項的候選人，以及「終身成就獎」及「專業精神獎」得主特別為「第四十二屆香港電影金像奬」紀念特刊所拍攝的造型照，歡迎公眾及影迷親臨參觀「打卡」。