12怪盜︱影評遭瘋傳掀鏡粉網民對罵　尖銳狠評：愚蠢無稽冇生命力

香港偶像喜劇《12怪盜》，為MIRROR組合12位成員首次聯合主演電影作品，昨日（28日）開始舉行優先場次，並將於4月1日正式公映。《12怪盜》優先場首日，首波電影評論亦順勢出爐，其中《南華早報》昨日（28日）刊登一篇影評文章，以「《12怪盜》電影評論：粵語流行男子組合MIRROR首次合演搶劫喜劇，惡劣程度成為粉絲試金石」為題目，尖銳狠評《12怪盜》，五分滿分的評估下更低至僅得一分！

《南華早報》刊登一份狠評《12怪盜》的文章，引起網民瘋狂轉載。（南華早報網站截圖）

該篇《12怪盜》影評文章，以「愚蠢、缺乏生命力、外行、無稽及沉悶」形容電影，表示電影觀眾僅限於12位MIRROR成員最忠實的「鏡粉」，並分析指電影「旨在資本化男團巨大的受歡迎程度」而MIRROR成員以外的楊偉倫則「提供了僅有笑料中的絕大部分」。

《12怪盜》被尖銳評論狠評為「愚蠢、缺乏生命力、外行、無稽及沉悶」的電影。（We12 IG圖片）

針對《12怪盜》的狠辣評價一出，旋即引起觀眾及網民的反應，被大量轉載及廣泛討論。有鏡粉及網民為《12怪盜》平反，期待票房成績反映電影的受歡迎程度：「等睇票房大收！」

有鏡粉為《12怪盜》平反，表示期待票房大好。（《12怪盜》電影劇照）

同時有網民提出相反意見聲音，表示《12怪盜》定位本身便以MIRROR支持者為對象：「呢套擺明粉絲向。」亦表示票房成績亦無法實際反映作品的質素與實際觀映人數：「鏡粉咁樣包場法，票房都反映唔到實際有幾多人睇！」「票房同一套戲好唔好睇從來唔係正比。」