九龍城寨之圍城︱龍卷風古天樂型到炸裂　電影VS港漫造型終極對比

香港黑幫動作電影《九龍城寨之圍城》，由鄭保瑞執導，古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、黃德斌、伍允龍、胡子彤、張文傑及廖子妤主演，電影自開拍以來備受觀眾期待，日前宣布將於5月1日正式上映！《九龍城寨之圍城》改編自余兒同名小說《九龍城寨》，並曾經由漫畫家司徒劍橋改編成同名人氣港漫，不論劇情故事及人物形象均深入幾代香港觀眾與漫畫迷心中。

古天樂主演的《九龍城寨之圍城》，日前公布角色造型照。（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》由鄭保瑞執導，改編自余兒的同名小說，已宣布於5月1日正式上映！（九龍城寨之圍城IG圖片）

《九龍城寨之圍城》劇情裡雲集多位小說及漫畫裡的經典角色，包括由古天樂飾演的「哥哥」龍卷風、洪金寶飾演的「暴力團」大老闆、任賢齊飾演「龍城幫」元老狄秋、林峯飾演的「戰神」陳洛軍等重要角色。《九龍城寨之圍城》結合漫畫以及八十年代九龍城寨的面貌，極具年代感及港漫情懷，日前電影公開的角色造型照，更為各位演員量身打造角色造型，其中古天樂的龍卷風造型非常突出、擺出作戰姿勢型到炸裂，呼應經典漫畫之餘，亦再創建屬於電影的全新形象！

即睇電影《九龍城寨之圍城》與港漫《九龍城寨》造型對比圖：

古天樂飾演的「哥哥」龍卷風，無論在電影或漫畫裡均非常有型，還原度亦相當高！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

洪金寶飾演「暴力團」大老闆，較讓人聯想到《殺破浪》的造型，與漫畫中光頭金牙的形象相距較遠。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

林峯飾演的「戰神」陳洛軍，剷一頭skin head短髮，與MK味較濃的漫畫版造型相距極遠！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

劉俊謙飾演「龍城第一刀」信一，大刀變小刀之餘，亦沒有漫畫裡一頭金髮。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

胡子彤飾演的十二少，隨身攜帶的長刀在電影裡亦有出現，造型上則大覆改變。（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

張文傑飾演的「四仔」，憑一身結實肌肉神還原漫畫裡的AV！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

任賢齊飾演「龍城幫」元老狄秋，亦與漫畫裡相當神似！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）

黃德斌飾演的「架勢堂」Tiger叔相當有八十年代的大佬風範！（九龍城寨之圍城IG圖片/九龍城寨FB圖片）