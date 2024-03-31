與龍共舞｜王晶拍霸道總裁短劇　三位新晶女郎顏值不及一個張敏

近年內地各大社交媒體及影片平台流行短劇，有別於電影、電視劇及網大，短劇在傳統橫向拍攝以外更流行以豎向拍攝，符合以手機觀眾的觀賞體驗，而劇情亦碎片化為每段1分鐘、全劇可長達100集的模式。現時網絡短劇傾向讓用戶免費收看頭10集內容，然後需要充值付費後繼續追看，據指短劇在用戶每人每集幾毫的充值下，日收入更可以千萬元人民幣計算。

王晶去年底在網大以外開拓短劇製作，拍攝《億萬傻王子》豎向短劇。（視覺中國）

王晶去年底在網大以外開拓短劇製作，拍攝《億萬傻王子》豎向短劇，挾香港名導的IP與影響力，進佔發展成熟、利潤豐厚的短劇市場。《億萬傻王子》三月中在網絡平台上啟播後，觀眾反應比預期冷淡，雖然短劇劇情按觀眾口味拍攝霸道總裁、隱世富豪愛上灰姑娘的故事，與王晶1991年上映的喜劇《與龍共舞》如出一轍，連不少內地網民亦發現《億萬傻王子》換湯不換藥的真相！

劉德華與張敏於1991年主演的喜劇《與龍共舞》相當經典！（《與龍共舞》電影劇照）

劉德華與張敏於1991年主演的喜劇《與龍共舞》相當經典！（《與龍共舞》電影劇照）

王晶於1991年執導的喜劇《與龍共舞》，由劉德華、張敏、吳孟達、葉德嫻等主演，劇情講述香港億萬富豪龍家俊（劉德華 飾）機緣巧合下愛上住在大嶼山的月光（張敏 飾），於是化身平民接近月光，卻被誤以為是內地偷渡客，於是「大陸雞」便寄住於月光家中，並在追求月光的過程中不斷暗中豪擲金錢博取她的歡心。

劉德華飾演的億萬富豪龍家俊，為了追求張敏飾演的月光，暗中豪擲金錢博取她的歡心。（《與龍共舞》電影劇照）

龍家俊更化身為「大陸雞」接近月光。（《與龍共舞》電影劇照）

《與龍共舞》的配角吳孟達當年的演出亦為亮點之一。（《與龍共舞》電影劇照）

葉德嫻當年於《與龍共舞》的龍蝦裝更成為經典橋段之一。（《與龍共舞》電影劇照）

《與龍共舞》在劇情基礎上，與內地近10年盛行的霸道總裁類型作品一樣，然而王晶早於33年前的香港拍成作品，票房亦高達2500萬港元，一定程度上成為霸道總裁的現代原型作品。而《億萬傻王子》亦採用相同的套路，本來觀眾亦應該相當受落，然而在王晶的盛名下《億萬傻王子》未有展現鬼才級創意之餘，更與舊作套路相同，連「鴨王」何浩文的角色也照舊採用劉德華飾演的龍家俊，令觀眾失望。

何浩文飾演的男主角竟與劉德華當年的角色一樣叫龍家俊。（《億萬傻王子》短劇截圖）

除男主角「龍家俊」在何浩文的重演下，遠不及劉德華精彩之餘，當年主演《與龍共舞》的張敏、吳孟達、葉德嫻及翁虹等巨星班底，亦降格成內地演員，而劇中新一代晶女郎解斯童、游樂兒（飾二表妹菲菲）、楊蓉（飾三表妹雲雲）不論名氣、演技、樣貌及身材均不及當年質素，劇中生硬盲目地將自己推向何浩文，而解斯童的魅力亦不及當年張敏展示的率性、純真與刁蠻，令劇情吸引力大打折扣。

新一代「晶女郎」游樂兒飾演的二表妹菲菲，與當年翁虹飾演的表妹如出一轍。（《億萬傻王子》短劇截圖）

新一代「晶女郎」楊蓉飾演的三表妹雲雲，劇情功能上加入爭寵橋段，但其實仍與當年翁虹飾演的表妹如出一轍。（《億萬傻王子》短劇截圖）

兩位表妹生硬盲目地將自己推向龍家俊。（《億萬傻王子》短劇截圖）

兩位表妹生硬盲目地將自己推向龍家俊。（《億萬傻王子》短劇截圖）

種種因素下，原本對王晶短劇期望度相當高的內地觀眾，便大喊退貨、在留言版上狠批《億萬傻王子》，而短劇啟播至今僅兩星期，便漸漸從網絡上退潮，就算結尾數集有王晶及「叻哥」陳百祥現身上鏡，亦無法力挽狂瀾。

解斯童的魅力亦不及當年張敏的率性、純真與刁蠻，令劇情吸引力大打扣。。（《億萬傻王子》短劇截圖）