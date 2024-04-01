三體︱葉文潔母親為一代電影女神　有傳竟曾拒絕阿倫狄龍公開求婚

由串流平台Netflix斥資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，早前已於全球同步播映。《3體》首集的文革重頭戲裡，葉文潔親眼目睹物理學家父親被批鬥致死，更見到母親在壓迫之下調轉槍頭加入批鬥丈夫葉哲泰的行列，橋段慘烈程度令觀眾非常深刻。在劇集以文革傷痕作為介紹曾靖飾演的葉文潔出場同時，亦有眼利觀眾認出飾演葉文潔母親的演員，竟為中國電影一代女神！

《3體》首集文革橋段中，葉文潔目擊父親遭批鬥鞭打的過程。（《3體》劇集截圖）

葉文潔父親葉哲泰為物理學權威學者。（《3體》劇集截圖）

葉文潔母親竟調轉槍頭與紅衞兵一同批鬥丈夫。（《3體》劇集劇照）

《3體》劇情中的葉文潔「母女」合照，有眼利網民發展母親由一代中國電影女神李鳳緒飾演。（李鳳緒微博圖片）

「葉文潔母親」與《3體》首兩集導演曾國祥合照。（李鳳緒微博圖片）

飾演葉文潔母親的演員為61歲內地女演員李鳳緒，畢業於著名學府北京電影學院表演系，在1981年以電影《許茂和他的女兒們》出道，同代演員為影后劉曉慶及斯琴高娃。李鳳緒在出道短短數年間便獲觀眾注目，憑《山道彎彎》提名中國百花獎「最佳女配角」，演技被受肯定。李鳳緒年輕時為一代電影女神，一對水汪汪的大眼、筆直的鼻樑與瓜子臉甚得觀眾青睞！

李鳳緒年輕時為一代中國電影女神！（李鳳緒微博圖片）

李鳳緒年輕時為一代中國電影女神！（李鳳緒微博圖片）

李鳳緒年輕時為一代中國電影女神！（李鳳緒微博圖片）

李鳳緒於內地闖出名堂後，更憑主演作品《青春祭》獲得法國婦女電影節、香港華語影片獎及首屆大學生最喜愛女演員獎多項影后殊榮，揚威國際！及後李鳳緒亦相繼於九十年代擴展至台灣拍攝電視劇，亦曾來港參演《人約砵蘭街》等作品。現時李鳳緒與丈夫旅居加拿大，偶爾參演內地及台灣的影視作品，於《3體》演出的數分鐘戲份，據指為首次亮相荷里活影視作品。

李鳳緒憑主演作品《青春祭》獲得中外多項殊榮。（李鳳緒微博圖片）

李鳳緒的感情生活多年來一直非常低調，直至2019年突然公開與丈夫合照，慶祝結婚30周年，影迷與觀眾才得知李鳳緒已出嫁多年，生活一直幸福美滿。有傳聞指出，1987年李鳳緒於荷里活發展期間，曾面臨一次感情抉擇，當時法國影壇男神阿倫狄龍（Alain Delon）曾公開向李鳳緒求婚，然而據悉因為文化差異與語言障礙，李鳳緒則拒絕了阿倫狄龍的求婚。