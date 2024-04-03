三體︱國內風向由狂踩魔改突變公允　喜見劇集：打開中國科幻大門

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，早前於全球同步播映。Netflix版《3體》播出後，除了劇情開篇重現文革部分內容於內地引起爭議反響，面向國際觀眾的改編手法亦於內地引起爭議，網民形容Netflix「魔改」原著於是留言時群起狂踩。然而最近內地影視評論網站及媒體新聞中，針對《3體》的一面倒風向突然改變，出現較公允的評價。

Netflix版《3體》播出後，引來內地觀眾一窩蜂狂踩，表示魔改劉慈欣的原著難以接受。（《3體》劇集劇照）

內地媒體有評論指，Netflix版《3體》雖然未必是對小說《三體》最令人滿意的改編，然而「《3體》劇集是Netflix的一次勝利之餘，亦是對非《三體》書迷而言的勝利」。有評論形容：「對於非《三體》讀者而言，倒也不失為容易入口的下午茶」，至於對比騰訊的《三體》劇集，該評論則喜見劇集：「打開中國科幻作品的國際大門」「一個面向以書粉為核心的國內觀眾；一個是向全世界的Netflix用戶，介紹一個他們陌生的故事。」

近日內地對《3體》劇集的風冋出現改變，認為《3體》面向全世界、對國外不認識小說的觀眾而言是一部易入口的作品。（《3體》劇集劇照）

亦有內地評論比對騰訊版《三體》與Netflix《3體》時，形容觀念不同：「一者慢、一者快；一者虛、一者實」，表示中國版本具有浪漫詩意的節奏與留白想像，Netflix版本則在節奏上營造懸疑與緊張，加上真實度極高的特技效果捉緊國際觀眾的眼球。

Netflix對《3體》故事裡的虛擬實景遊戲演繹亦相當寫實。（《3體》劇集截圖）

「百萬元軍升天」末日災難的特技非常震撼。（《3體》劇集截圖）