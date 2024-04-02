馮紹峰離婚獨力撫養5歲兒子　坦言：孩子父母感情好才是最大成功

內地犯罪懸疑電影《黃雀在後》將於4月3日正式上映，昨日（1日）電影主演馮紹峰、黃夢瑩亮相北京舉行的首映禮，並於電影放映後與觀眾對談。馮紹峰除了在現場分享拍攝過程外，更清唱韓語版《知否知否應是綠肥紅瘦》的主題曲，然而全晚焦點仍落在馮紹峰分享與趙麗穎離婚後，自己照顧5歲兒子的點滴，馮紹峰更一度因為感觸而眼濕濕，瞬間登上今日的微博熱搜！

內地犯罪懸疑電影《黃雀在後》昨日舉行首映，男女主角馮紹峰及黃夢瑩出席。（視覺中國）

馮紹峰前妻趙麗穎近日努力宣傳新劇《與鳳行》，與前夫在微博熱搜上罕有同框。（趙麗穎微博圖片）

馮紹峰宣傳新戲《黃雀在後》期間，觀眾亦相當關心他如何照顧5歲的兒子，分享做爸爸的生活小事期間，馮紹峰提到與兒子的相處之道：「高質量的陪伴、有效溝通和不斷學習成長。」坦言自己非常珍惜作為父親見證兒子成長的美妙體驗，更一度眼濕濕幾乎落淚：「我真的很愛我的孩子，我會以成人的聊天方式和孩子對話，很珍惜這種美妙的體驗。」

馮紹峰坦言自己珍惜作為父親見證兒子成長的美妙體驗，更一度眼濕濕幾乎落淚。（視覺中國）

馮紹峰與趙麗穎2018年閃婚誕下兒子，婚姻卻短暫地於2021年結束，兒子在離婚後由馮紹峰獨力撫養，他談到作為父親自己仍未算稱職：「孩子和父母的感情好，才是最大的成功」，讓觀眾也感受到馮紹峰確實盡力做一位稱職的父親，父愛感滿分，就算與趙麗穎離異後仍不減對兒子的愛錫。

馮紹峰與趙麗穎於2018年閃婚誕下兒子，然而婚姻只短暫地持續兩年多。（微博@馮紹峰）

無獨有偶，近日努力宣傳新劇《與鳳行》的趙麗穎今日亦登上微博熱搜榜，與前夫馮紹峰意外「同框」。然而在趙麗穎一大堆驚為天人的美麗劇照以外，她則被批評在離婚後未有盡母親的責任，指她只顧發展自己拍攝劇集的事業，雖然亦曾被拍攝到帶兒子外遊的相片，但卻被一窩蜂的負面評價淹沒。

趙麗穎近日努力宣傳新劇《與鳳行》，分享大量美貌驚為天人的劇照。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎近日努力宣傳新劇《與鳳行》，分享大量美貌驚為天人的劇照。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎卻被批評未盡母親責任，只顧發展事業。（趙麗穎微博圖片）