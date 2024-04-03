《12怪盜》冇謝票場票房急插　《哥斯拉X金剛》單日過百萬重奪冠

一連四日的復活節公眾假期完結，雖然香港市道不濟，不過戲院的情況就相對熱鬧，事關由MIRROR全員主演的《12怪盜》，在假期舉行數百場謝票，票房即登上$1,560萬，成為假期票房冠軍。不過假期一過，冇謝票場帶動下，票房就急插見真章，更被《哥斯拉x 金剛：新帝國》（GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE）重奪單日冠軍。

《12怪盜》為MIRROR全體成員首次合作參演的電影。（We12 IG圖片）

自假期首日，MIRROR成員便成出謝票，其中隊長Lokman楊樂文、Ian陳卓賢出席《12怪盜》首場謝票，與現場過百觀眾大合照。（莫匡堯 攝）

今年復活節檔，可謂《12怪盜》大戰《哥斯拉X金剛：新帝國》，兩部都係28/3上畫，一部力Sell人氣偶像，另一部Sell兩隻老字號嘅經典巨獸，結果如何呢？首日開畫未係假期，《哥斯拉x 金剛》先以約240萬港元，力壓《12怪盜》的約173萬港元，奪得開畫冠軍。

今集King Kong搵到唔少同類。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

今集King Kong會大發神威，仲有重甲裝備。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

隨後踏入假期謝票攻勢，戰況開始逆轉，首三日《12怪盜》分別大收約$380萬、$280萬及$240萬，去到第四日假期（1/4），更以過百數謝票場盡力掃，力掃咗$410萬票房返嚟，四日假期之中，只有31/3以80萬之差輸畀《哥斯拉x 金剛：新帝國》。

《12怪盜》票房衝破1500萬，各組謝票小分組功不可沒。（鄺鈺瑩攝）

不過昨日（2/4）為假期後首個開工日，在零謝票場帶動下，兩片的票房終於見真章，《12怪盜》懸崖式急跌到得番一成，收約$40萬港元，而《哥斯拉x 金剛：新帝國》就維持全日過百萬的收入，錄得約$107萬港元的數字。總結兩片暫時票房數字，《12怪盜》以$1,560萬贏《哥斯拉x 金剛：新帝國》的$1,380萬，不過以走勢，兩隻巨獸仲有氣有力跑上。

《哥斯拉x 金剛：新帝國》有香港人熟悉的陳法拉，首映更是她產後首度曝光。（視覺中國）

法拉戲中沒有對白，全靠心靈及手語溝通。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》劇照）

《哥斯拉x金剛：新帝國》在全球亦創出驕人成績，全球首週票房收超過1.94 億美元（約15億港元），力壓《沙丘瀚戰2》成為2024年目前為止全球首週末最高開畫票房電影，其中 1.14 億美元是來自共 63 個北美地區以外的國際市場。至於香港票房成績同樣亮麗，開畫以2,403,217港元票房榮登開畫票房冠軍，不但比上集《哥斯拉大戰金剛》開畫票房成績超出兩成，更是「怪獸系列」電影（MonsterVerse）中最高開畫票房電影，亦是香港2024年目前最高開畫票房的荷里活電影，走勢凌厲。