《JOKER 2》香港戲名譯作《雙瘋》　即引爆網民創意︰恨蝠雙瘋掃

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》，於2019年上映時口碑載道，更憑該片奪得首個奧斯卡影帝寶座。續集《JOKER 小丑2》（Joker︰Folie à Deux）已敲定2024年10月公映，每次有新劇照公布都引來熱話，而昨日（3/4）香港發行公布電影的官方中文譯名為《雙瘋》後，同樣惹來一輪熱議，有人還以為是愚人節的餘韻。

香港發行公布電影的官方中文譯名為《雙瘋》後，有人還以為是愚人節的餘韻。（網上圖片）

當官方戲名正式在社交平台公布後，大批網民入去留言，大都是話譯名變得搞笑，有失電影風格，又反問係咪︰「食少次字會死？」、「有病就食藥啦！」同時，網民亦無限量提供新譯名︰如「瘋再起時」、「小丑：黐孖筋」、「黑痴」，不過最勁都係有人提議叫「恨蝠雙瘋掃」，既有對抗蝙蝠俠的調子，更可找到首映贊助，Win Win。

華堅馮力士憑《Joker小丑》的演出獲得奧斯卡最佳男主角時，與希夫烈格分享榮耀。（Getty Images）

去年底發布的新劇照，見到華堅馮力士飾演的Arthur Fleck，被囚禁在牢房，門口寫著「E258」，明顯是牢房號碼，暫未知會否有特別意思。（《Joker 2》劇照）

其實今次係為電影的副題改譯名，而根據導演Todd Phillips去年在Instagram公開戲名《Joker: Folie à Deux》後，已有不少人討論背後意思，當中有指「Folie à Deux」意思是「兩人共享的瘋狂」，是二聯性精神病的法文，意指患有精神病症狀的人，並希望將信念傳送給他人，同樣的症狀可傳至三人或以上。咁其實同「傷風」都類似，都係一個傳一個，照咁理解，係咪要調番轉讚下負責譯名的同事，真係意會到戲名的真正意思，唔係貪食字。

Lady Gaga 飾演的 Harley Quinn，在這張劇照中，一直凝望著Arthur，這時Arthur已穿上鮮色西裝，臉上已塗上顏料，相信已化身成Joker狀況。（《Joker 2》劇照）

電影副題「Folie à Deux」意思是「兩人共享的瘋狂」，是二聯性精神病的法文，意指患有精神病症狀的人，並望向將信念傳送給他人。（《Joker 2》劇照）

導演導演Todd Phillips便在聖誕期間，再公開多兩張全新劇照。其中一張所見，華堅馮力士飾演的Arthur Fleck，被囚禁在牢房，而相中就是從牢房的小窗口看見他的外貌。而更多留意到牢房門口寫著「E258」，明顯是牢房號碼，暫未知會否有特別意思。

。（《Joker 2》劇照）