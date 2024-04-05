青春18x2專訪︱清原果耶邂逅台灣男神　與許光漢拖手：該幕最心動

日本與台灣聯手拍攝的青春愛情電影《青春18x2通往有你的旅程》，由稱為台灣「國民老公」許光漢與日本「國民初戀」清原果耶合作主演，電影講述兩段相隔18年的旅程，來自日本的背包客Ami（清原果耶 飾）邂逅了台灣男生Jimmy（許光漢 飾），譜出一段含蓄而純情的愛意；18年後Jimmy到日本展開一段個人旅程，終於兌現多年許諾，踏上前往Ami家鄉的路。早前清原果耶於第48屆香港國際電影節訪港期間，接受《香港01》專訪，分享赴台拍電影的點滴，以及與許光漢合作的動人時刻。

清原果耶於「第48屆香港國際電影節」訪港期間，就新作《青春18x2通往有你的旅程》接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

台日合拍電影《青春18x2通往有你的旅程》由許光漢與清原果耶主演。（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

清原果耶飾演到台灣背包旅行的日本少女Ami。（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

清原果耶接受專訪時，提到自己此前從未曾離開日本進行拍攝，為了《青春18x2通往有你的旅程》更到台南實地取景拍攝三星期之久。清原小姐談及對台南與當地人的印象時分享指：「這三個星期之中，感受到台南人非常熱情，彼此之間沒有隔膜，亦未有因為語言而有距離感，非常友善地招待、照顧我！」雖然拍攝過程忙碌，清原果耶亦把握機會四處遊覽，她仍回味無窮地表示：「我們拍攝以外會外出吃飯，也曾到台南的夜市。」續指：「我最喜歡的地道小吃是臭豆腐！因為我看着臭豆腐即炸即食，所以覺得油香可口！」至於吃臭頭腐會否擔心影響「國民初戀」的脫俗形象，她笑言：「臭豆腐雖然有一種強烈的氣味，但我完全沒有覺得臭！」

清原果耶拍攝《青春18x2通往有你的旅程》期間，曾到台南夜市遊覽，最喜愛的小吃竟然是臭豆腐！（梁碧玲 攝）

拍攝期間，清原果耶曾到訪取景地台南的夜市。（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

《青春18x2通往有你的旅程》劇情中，清原果耶與許光漢對手戲份極多，談到對許光漢的第一印象時，她分享指：「起初與許光漢先生見面時，便覺得他看上去非常溫柔，因為不懂得彼此的語言，於是透過一位傳譯溝通，慢慢摸索互相的性格與為人。」而美好的印象更在拍攝過後大大加深：「完成拍攝後發覺他真的非常溫柔體貼！」與許光漢相處的日子中，她表示非常欣賞這位前輩：「許光漢先生為人非常平宜近人，在拍攝以外待人接物上，在這位前輩身上學習到許多。」

清原果耶大讚許光漢為人非常溫柔體貼！（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

清原果耶的戲份集中在台南，在生活語言上許光漢亦有適時教導自己：「他教會我許多日常的會話，譬如說『我肚餓了』『我有點睏』，他也有教我！」但相反自己卻未有教許光漢日文，以應付日語的戲份：「我反而沒有許多教他的機會，許光漢先生完全自學、刻苦努力學日語。」

許光漢於劇情中，有不少戲份需要赴日本拍攝。（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

現年33歲的許光漢，在劇情中飾演18歲的青年Jimmy，談及許光漢的演出效果時，清原果耶帶着欣賞的眼神分享指：「他非常利害，可能飾演年紀較大的角色可能比較簡單，但飾演一個比自己真實年齡年輕，將清純、純真的面貌展現出來很困難，所以我覺得許光漢先生為這部戲下了不少工夫，甚至剪短頭髮配合演出的年齡。」而年僅22歲的清原果耶要演繹比許光漢大四年的角色，她分享時則表示因為角色年齡與自己相近，所以未有考慮如何展現比許光漢成熟的面貌：「拍攝時沒有考慮太多，腦裡想象着角色比Jimmy年長，於是用相應的方式與他相處，也沒有太在意年齡效果。」

現年33歲的許光漢，於劇情中分別飾演18歲與36歲的Jimmy，更為了打扮接近18歲的面貌而剪短頭髮。（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

清原果耶與許光漢在劇情裡譜寫一段含蓄而動人的純情愛意，談到最心動的一幕，清原果耶害羞地表示：「有一幕我們去放天燈前，之前我們要拖着手走一段路，過程中有一種青春、難以言喻、『囉囉攣』的感覺，那一幕令我非常心動緊張！」至於年紀尚幼的清原果耶心中對浪漫的定義，她笑指：「好難為情呢！如果有機會再來香港的話，我再告訴你！讓我有些時間認真想一想！」

清原果耶表示自己與許光漢拖手時最心動。（梁碧玲 攝）

清原果耶表示與許光漢拖手的一幕最令自己心動緊張！（《青春18x2 通往有你的旅程》電影劇照）

《青春18x2通往有你的旅程》探問生命的限度與緣份交錯，問及清原果耶對36歲的期許時，她認真地表示：「從現在到36歲的我，如果能夠一直演許多類型的電影，經歷不同的角色，維持現狀或許是最好的未來。」劇情中Ami必須達成的夢想是旅行，清原果耶亦分享到自己的目標：「我的生命裡如果能夠多吃美食、身體健康和繼續演戲，也許就是最希望達成的目標。」

清原果耶希望人生裡可以享受更多美食、身體健康及拍攝更多作品。（梁碧玲 攝）