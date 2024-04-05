三體Eiza González係男神收割機　前度粒粒巨星竟有添麥菲查洛美

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem）上月底播出首季八集，並一舉成為全球用戶爭相追看的劇集，成為平台多國熱播榜首位！觀眾首輪焦點集中在劇情改編以及新鮮的演員面孔上，如飾演年輕版葉文潔的台灣女演員曾靖。除了華裔新演員面孔外，一班族裔多元的主角亦漸漸吸引觀眾注意，其中令觀眾最好奇則莫過於飾演女主角奧姬，來自墨西哥的34歲女演員Eiza González！

Eiza González於《3體》裡飾演女主角奧姬，是一位納米科技科學家。（《3體》劇集劇照）

Eiza González飾演的奧姬為牛津五人組的成員之一。（《3體》劇集劇照）

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城，憑標緻五官與立體輪廓，成為美國觀眾的寵兒，更曾被形容「對荷里活而言太美麗」！早於17歲便從電視劇出道，Eiza González的美貌很快便令她受到注目，跨界到電影圈，曾主演《寶貝神車手》（Baby Driver）、《銃夢：戰鬥天使》（Alita：Battle Angel）、《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious：Hobbs and Shaw）及《哥斯拉大戰金剛》（ Godzilla vs. Kong）等電影。

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城，憑標緻五官與立體輪廓，成為美國觀眾的寵兒。（Eiza González IG圖片）

Eiza González生於墨西哥首都墨西哥城，憑標緻五官與立體輪廓，成為美國觀眾的寵兒。（Eiza González IG圖片）

Eiza González主演的《寶貝神車手》，角色相當有型。（《寶貝神車手》電影劇照）

Eiza González主演的劇集版《殺出個黎明》有相當性感的演出。（《殺出個黎明》劇集劇照）

除了在美國影壇火速上位，Eiza González精彩的感情生活亦令她成為觀眾茶餘飯後的話題，皆因Eiza每一任男朋友均為影壇男神，雖然一直未有修成正果，然而卻被外界認為是「男神收割機」！Eiza González歷任男友之中，包括「雷神細佬」細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）、「沙丘男神」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、D. J. Cotrona、Josh Duhamel及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa），情史認真豐富仲粒粒巨星！

Liam Hemsworth是Eiza González其中一位前男友。(gettyimages)

添麥菲查洛美是Eiza González其中一位前男友。（Getty Images）

D.J. Cotrona是Eiza González其中一位前男友。（視覺中國）

Josh Duhamel是Eiza González其中一位前男友。（視覺中國）

積遜莫瑪是Eiza González其中一位前男友。（視覺中國）

除了收割影壇男神，Eiza González的感情史更往往出現在男神分手或離婚之時，時間點巧合得實在令人好奇，雖然曾被外界指是「男神狐狸精」，然而一直未有確認Eiza曾否介入男方的關係。Eiza González曾與里安咸士禾夫在2013年短暫拍拖，當時里安剛與歌壇小天后Miley Cyrus分手；Eiza亦與Josh Duhamel在2018年拍拖，當時Josh剛與前妻Fergie分居，離婚手續尚未完成便開展關係；而Eiza與「水行俠」積遜莫瑪在2022年拍拖時，積遜莫瑪亦剛剛與結婚多年的妻子Lisa Bonet離婚，實在巧合非常！

Eiza González曾與里安咸士禾夫在2013年短暫拍拖，當時里安剛與歌壇小天后Miley Cyrus分手。（視覺中國）

Eiza González與「水行俠」積遜莫瑪在2022年拍拖時，積遜莫瑪亦剛剛與結婚多年的妻子Lisa Bonet離婚。（Getty Images）

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