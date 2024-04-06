余香凝專訪｜回溯三大角色里程　成妻母無礙發展︰桃姐都係女主角

香港社會寫實電影《白日之下》，自去年底上映一直掀起觀眾廣泛討論，主角余香凝（Jennifer）亦憑作品入圍第42屆香港電影金像獎「最佳女主角」獎，結果將於本月14日舉行的頒獎典禮上揭曉。此前，Jennifer已於去年「第60屆金馬獎」入圍女主角獎，並於「第30屆香港電影評論學會大獎」「香港電影導演會」奪得最佳女演員獎，為即將舉行的香港電影金像獎先拔頭籌！早前，余香凝就第二次入圍金像獎最佳女主角接受《香港01》專訪，分享入行成為演員八年的心路歷程，並經歷身份轉換下的探索與堅持。

余香凝就第二度入圍香港電影金像獎「最佳女主角」，接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

生涯重要里程：OK姐姐、咩姐、凌曉琪

2017年，余香凝首次參演的電影《骨妹》上映，亦讓她首度提名金像獎，成為「最佳新演員」最後五強。余香凝接受專訪時回憶指「張靈靈」一角是自己重要的里程：「《骨妹》當然好重要，始終是自己第一個角色，帶我去到一個電影世界。」然而在她眼中，《非同凡響》的「OK姐姐」意義更為深遠：「首次對角色產生感情，應該是《非同凡響》。記得《非同凡響》煞科時，我將要脫去校服，突然有種不捨的感覺！於是我看着鏡裡的角色、對那一個自己說『我希望妳將來可以做到妳想做嘅嘢！』因為結局角色無法達成自己的願望，要聽從父母的指示、繼續在教育制度下受壓，讓我覺得很慘痛。」她表示感受到電影的魔力：「雖然我知道這個角色並非真實存在，但許多香港或世界各地的學童都面對一樣的困境，當下便覺得捨不得角色離開。」

余香凝表示，曾提名金像獎「最佳新演員」的作品《骨妹》，帶她進入電影，意義相當重大。（葉志明 攝）

余香凝演出《非同凡響》時，煞科一刻對角色的不捨，讓她首次對角色產生感情！（《非同凡響》電影劇照）

至於在《白日之下》飾演前記者凌曉琪前，余香凝表示《緣路山旮旯》的「咩姐」則為上一個重要的里程：「近來最重要的角色是《緣路山旮旯》的『咩姐』，是我演戲上的提醒，得到新的領悟！因為我並非讀演戲出身，此前對處理角色上靠請教不同的演員，或者讀人物小傳、拍攝前感受角色的生活。」她舉例指：「《非同凡響》我則刻意回到母校上課，生活早睡早起、保持規律，將自己當成學生一樣。但我一直沒有考慮如果輕鬆地入戲，演戲期間的鬆馳狀態，我以前怕以已演得不好，一直非常繃緊。」

余香凝表示於《緣路山旮旯》飾演的咩姐，是上一個重要的里程角色。（《緣路山旮旯》電影劇照）

余香凝表示，身邊的電影業者對「咩姐」迴響令她猶其深刻：「到演咩姐，我的演員朋友、行內導演映後都表示演得好，有史以來最鬆、最自然！」當時剛懷孕第一胎的余香凝，表示拍攝令她猶其深刻：「拍攝前很疲累、開始出現懷孕的反應，角色對白又長、懷孕時記性變得稍差，咩姐會一口氣講許多對白，導演更要我與岑珈其拍長鏡頭。」

然而在困境之中，Jennifer反而迎來生涯突破：「在沒有時間像以前感受角色的生活、在身體當時的情況下，我都應付到這段拍攝，與珈其在三日內盡興、兩個角色互動，原來許多不經設計的動作，搲下隻腳、不怕走光掀高裙等等的動作，原來這個鬆的狀態對演戲來說是最好的狀態。」

余香凝回憶拍攝《緣路山旮旯》期間，感受到懷孕帶來的反應，然而在困境中卻迎來生涯突破，尋找到演戲時「鬆」的感覺。（葉志明 攝）

憑《白日之下》第二次提名金像獎「最佳女主角」，余香凝表示處理角色的方法又再轉變：「到《白日之下》因為題材緣故便無法不做足功課，開鏡前我與《流水落花》的陸駿光拍攝，請教他如何做功課之餘演得鬆，他提到在演戲『功課要做，但去到就丟咗佢』於是我便嘗試在前期功課做足、帶着鬆馳的心態到現場演繹，是一個新的嘗試。」

至於對凌曉琪一角的把握，Jennifer笑言：「其實《白日之下》也不算對角色有把握的程度，因為似一個實驗，我未試過以這種狀態演戲。但我夠膽試、信心亦比之前更大，基於累積到之前的演出經驗，所以《白日之下》也算是最有信心的一次演出。」

余香凝表示《白日之下》為生涯至今最有信心的一次演出。（《白日之下》電影劇照）

成為演員：看待這個世界與社會也變得不一樣

模特兒出身的余香凝，回想成為演員的七八年間，對自己帶來的改變時表示：「我很感恩自己成為演員，因為從小到大我都不會思考。到成為演員要接觸不同題材，接觸不同種類的人，思考角色、投入別人的感受時，打開我的眼光，看待這個世界與社會也變得不一樣。」

Jennifer表示生活在節奏急促的香港，容易忽略一群有特殊需要的人，但透過《非同凡響》、《白日之下》等作品，則讓她更留意周遭有需要的人：「到現在有下一代，三歲的女兒開始了解世界，我也教導她要幫人，如果我們有時間、力量，可以去做義工、幫助有需要的人。」她表示成為演員除了令自己蛻變成長，亦對自己為人母親影響深遠：「某程度上如果我沒有成為演員，我便會好像《非同凡響》裡面的媽媽一樣。」

余香凝表示成為演員後拓闊她的眼光與思考。（葉志明 攝）

余香凝坦言成為演員對自己為人母親影響深遠：「某程度上如果我沒有成為演員，我便會好像《非同凡響》裡面的媽媽一樣。」（《非同凡響》電影劇照）

余香凝的演員自我修煉

余香凝作為新生代最矚目的女演員之一，談到並非演員科班出身，Jennifer亦分享自己的演員自我修煉：「我是個依靠觀察、觀看吸收的人，我會看不同的電影，吸收不同人的想法，因為每一部電影，不同國家、導演希望表達與討論的事情也不同，但歸根究底也是對人性的探索。」

除此以外，生活的細節亦成為Jennifer演戲的養份：「我亦會感受生活，就算工餘時間接送女兒上學，與其他家長溝通，也會見識到不同的事情，雖然未必立刻有用，但也為他日作準備。」談到最近觀映的電影，余香凝表示對《可憐的東西》（The Poor Things）非常深刻，她分享指：「除了很喜歡愛瑪史東（Emma Stone）的演出，也吸收到戲中對女性能夠探索屬於我們的世界，女性能夠自主的訊息。」

余香凝表示自己依靠觀察觀看學習，作為演員的自我修煉則為多看電影及感受生活。（葉志明 攝）

余香凝分享指近來最深刻的作品為愛瑪史東於《可憐的東西》的演出。（《可憐的東西》電影劇照）

談到與金像獎之間的緣份，余香凝曾四次與獎座擦肩而過，她笑言：「有提名已經好好，當時的自己絕對不會得獎！就算是現在我也覺得未必，但回望幾次也覺得進步空間實在太大。《骨妹》有新人提名已經好好，因為回看之下極多瑕玼！《非同凡響》提名女主角，對一位第三次演電影的我已經很大肯定，所以當時亦很難以致信。《緣路山旮旯》先得到金馬獎提名，我已經很愕然！」

丈夫希望我把握黃金時間

2020年，余香凝踏入婚姻，轉眼亦成為兩孩之母，提到結婚前後對演員歷程的影響，Jennifer表示：「結婚前後，不論是我丈夫、長輩們也極度支持我做演員。甚至會擔心我沒有戲演！」她笑言：「他們甚至曾說過『妳幾時有戲拍呀？』『妳日日喺屋企湊小朋友會冇咗自己喎！』會擔心我會不會迷失自己。」然而成為母親後，Jennifer亦坦言比過往多一重考慮：「難處則是作為母親的矛盾，我希望追夢、拍攝、沉醉在演戲世界中，卻又會冷落小朋友一段時間。現在盡可能不用拍攝時多陪伴小朋友，其實幾辛苦，但一定要去做！」

余香凝笑言家人與丈夫非常支持自己演戲事業，更會擔心時常留在家中照顧小孩會迷失自我。（葉志明 攝）

至於余香凝與丈夫之間對演藝旅途的看法差異，Jennifer則分享：「因為我丈夫不是行內人士，會以外界的目光衡量，他認為現在是一位女演員的黃金時間，可能到四五十歲機會會減少，所以希望我能夠衝刺便把握時機。」Jennifer則表示自己看法的確有分別：「但我則希望多照顧小朋友，嘗試取得平衡。加上我清楚自己並非想成為一位藝人，例如鮑姐（鮑起靜）、龔姐（龔慈恩）其實要演戲，年紀並不會成為限制。」更笑言：「我想演戲啫，年紀大都一路可以繼續演！桃姐都可以係女主角！」

余香凝表示自己希望成為演員而非藝人，所以就算五六十歲也可以繼續演戲，更笑言：桃姐都可以係女主角啫！（葉志明 攝）

成為人母：不用刻意考慮裸露元素

余香凝幾年間先後成為人妻人母，坦言專注發展事業以外，一定程度上有更多考慮：「我會考慮能夠為角色付出多少時間，有些角色或劇本處理較複雜下，我可能需要大量投入時間與精神，便會成為我考慮的因素。」至於演出尺度，Jennifer則表示反而未有顧慮：「如果尺度上，暫時未有接觸過尺度需要我慎重考慮的角色，可能大家都覺得我是一位母親？我不知道，如果值得參演，我也會與家人商量，我相信他們會支持。」

余香凝表示成為人妻人母後，未有為演出尺度增添顧慮。（葉志明 攝）

談及女演員與母親雙重身份下對演出尺度的影響，余香凝重提愛瑪史東影后級的破格演出：「同樣的問題我看《可憐的東西》期間也有思考，因為愛瑪史東也有一個三歲的女兒。但這個年代的小朋友很早熟，了解這個世界、看待世界的眼光與價值觀，他們看法有時比我們更通透！」Jennifer因此亦更放心期待將會遇上的角色：「所以不用刻意着眼於裸露元素，他們不會如此膚淺，他們能夠明白這部電影的意義與追求，當然並非純色情！以《可憐的東西》為例，我覺得是個值得利用這種方法表達的作品，她的小孩成長後會明演出背後的意思。」