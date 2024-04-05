2024七欖︱《哈利波特》孖仔來港觀賽　與球迷大玩人浪兼打卡

2024年香港國際七人欖球賽今日（5日）正式開鑼，將會一連三日於大球場舉行賽事，吸引大批中外球迷來港支持，本屆門票亦早已售罄。今年旅發局為繼續打造香港成為盛事之都，邀請《哈利波特》（Harry Potter）電影系列裡飾演雙胞胎的弗雷（Fred）喬治（George）演員James Phelps及Oliver Phelps來港觀賽，更將與看台觀眾一同大玩人浪，並於維港兩岸打卡！

《哈利波特》系列男演員「弗雷喬治兄弟」來港觀看2024年香港國際七人欖球賽。（James Phelps IG圖片）

James Phelps及Oliver Phelps於《哈利波特》裡飾演弗雷喬治兄弟。（《哈利波特》電影劇照）

James Phelps及Oliver Phelps於《哈利波特》系列飾演衞斯理家族的雙胞胎兄弟，是男配角榮恩的哥哥，在電影裡非常幽默搗蛋，擅長玩惡作劇、發明整蠱道具及奇怪不實用的魔法咒語。同時兩兄弟在劇情中亦是魁地奇球員，雖然第四集劇情開場時觀賞魁地奇世界賽遇上「食死人」來襲，二人亦與哈利一同逢凶化吉。未知James Phelps及Oliver Phelps在七欖賽事裡除了觀賽，又會否一顯戲中幽默本色，與球迷大玩惡作劇？

James Phelps及Oliver Phelps飾演的弗雷喬治非常幽默搗蛋，因此角色形象深入民心。（《哈利波特》電影劇照）

弗雷喬治在戲裡均為魁地奇球員。（《哈利波特》電影劇照）

弗雷喬治第四集與哈利一同觀看魁地奇世界賽，雖然遇上「食死人」來襲，但最後仍逢凶化吉。（《哈利波特》電影劇照）

《哈利波特》系列男演員「弗雷喬治兄弟」來港觀看七人欖球賽事，並於山頂打卡。（James Phelps IG圖片）

「弗雷喬治」兄弟James Phelps及Oliver Phelps將於七欖賽事第二日亮相大球場，會於南看台與球迷一同玩人浪，將賽事熾熱的氣氛進一步升溫，亦會在賽場不同角落尋找打扮精心、有趣的球迷合照打卡，並在社交媒體上分享七欖花絮。同時，一對雙胞胎亦在香港七人欖球代表隊隊長Max Woodward及女子欖球隊球員陳穎（Chloe Chan）的陪同下，遊覽香港各特色景點，並品嘗地道美食。