新精武門｜「吹簫萍」原來港姐出身　曾服藥自殺昏迷獲救近況曝光

由周星馳主演的《新精武門1991》，將李小龍的武打片經典變成搞笑經典。戲中不少經典角色及場口，特別是鍾鎮濤飾演的「瀟灑哥」。不過最令人印象難忘，一定是戲中星爺被瀟灑老點，去咗搵鳳姐「吹簫萍」話要過夜。其實呢位萍姐，真名叫夏志珍，1986年參加港星入行，後來到電影圈發展，由於樣貌帶點霸氣，多演巴辣角色。而現實中，她更因為婚姻問題，於1999年為情服藥自殺，昏迷獲救，總算大步檻過。



「吹簫萍」夏志珍在戲中短短３分鐘的戲份，已經令人印象難忘。（《新精武門1991》影片截圖）

對白嘅錯摸誤會，睇幾多次都咁好笑。（《新精武門1991》影片截圖）

夏志珍用眼睛說話。（《新精武門1991》影片截圖）

有網民大讚「吹簫萍」呢個嫌棄嘅眼神，已夠資格獲獎。（《新精武門1991》影片截圖）

星爺打算住喺「吹簫萍」度，嚇到對方叫老公解圍。（《新精武門1991》影片截圖）

早前，有網民在90年代懷舊Facebook Page中，分享《新精武門1991》中「吹簫萍」的劇照，並附上她當年參選港姐的畫面，隨即掀起話題。「吹簫萍」真名是夏志珍，1986年參加香港小姐入行，可惜未有獎項，當年三甲為李美珊、吳婉芳及倪萱彤。

（影片截圖）

夏志珍於1986年參選香港小姐。（影片截圖）

當年已經靠眼神說話。（影片截圖）

可惜當年未能登上三甲。（影片截圖）

留意番，參選當年，夏志珍已跟鍾鎮濤合作，係「瀟灑哥」同「吹簫萍」首度結緣。（影片截圖）

夏志真入行後，都不乏演出機會，先後拍過多套電影，包括《東方禿鷹》、《黑海霸王花》、《女子監獄》、《皇家飛鳳》、《卿本佳人》、《江湖最後一個大佬》及艷情片《聊齋艷譚》等，而1988年參與的《東方禿鷹》，飾演一名女殺手，就為她獲提名金像獎最佳新人獎，可惜最終敗及林國彬的《省港旗兵續集》。

從聚會相片可見，夏志珍（圖右）現束短髮。（網上圖片）

事隔33年，夏志珍輪廓上都沒大改變，不難認出。（網上圖片）

夏志珍（中）與一班好友聚會，原來仲著短裙仔出席。（網上圖片）

夏志珍活躍於90年代影壇，後來結婚，不過在1999年，夏志珍便曾因跟丈夫鬧不快，服藥自殺至昏迷，幸及時獲救。當年她曾向記者表示，經歷過這次事件，體會到夫妻間溝通的重要，自己亦學會坦誠，日後無論發生甚麼事，都會坦白講出來，多加溝通。隨後夏志珍已淡出幕前，早前因為跟昔日參選港姐的好友聚會，近況才得以曝光。現時的夏志珍，已改為束短髮，樣貌亦沒大改變，相當精神。