新精武門｜「吹簫萍」原來港姐出身 曾服藥自殺昏迷獲救近況曝光
撰文：許育民
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由周星馳主演的《新精武門1991》，將李小龍的武打片經典變成搞笑經典。戲中不少經典角色及場口，特別是鍾鎮濤飾演的「瀟灑哥」。不過最令人印象難忘，一定是戲中星爺被瀟灑老點，去咗搵鳳姐「吹簫萍」話要過夜。其實呢位萍姐，真名叫夏志珍，1986年參加港星入行，後來到電影圈發展，由於樣貌帶點霸氣，多演巴辣角色。而現實中，她更因為婚姻問題，於1999年為情服藥自殺，昏迷獲救，總算大步檻過。
早前，有網民在90年代懷舊Facebook Page中，分享《新精武門1991》中「吹簫萍」的劇照，並附上她當年參選港姐的畫面，隨即掀起話題。「吹簫萍」真名是夏志珍，1986年參加香港小姐入行，可惜未有獎項，當年三甲為李美珊、吳婉芳及倪萱彤。
夏志真入行後，都不乏演出機會，先後拍過多套電影，包括《東方禿鷹》、《黑海霸王花》、《女子監獄》、《皇家飛鳳》、《卿本佳人》、《江湖最後一個大佬》及艷情片《聊齋艷譚》等，而1988年參與的《東方禿鷹》，飾演一名女殺手，就為她獲提名金像獎最佳新人獎，可惜最終敗及林國彬的《省港旗兵續集》。
夏志珍活躍於90年代影壇，後來結婚，不過在1999年，夏志珍便曾因跟丈夫鬧不快，服藥自殺至昏迷，幸及時獲救。當年她曾向記者表示，經歷過這次事件，體會到夫妻間溝通的重要，自己亦學會坦誠，日後無論發生甚麼事，都會坦白講出來，多加溝通。隨後夏志珍已淡出幕前，早前因為跟昔日參選港姐的好友聚會，近況才得以曝光。現時的夏志珍，已改為束短髮，樣貌亦沒大改變，相當精神。