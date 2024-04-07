李尚正專訪｜唔敢認係「有線一哥」 ︰畀Loong 9聽到會唔開心

《第四十二香港電影金像獎》將於4月14日舉行，今年男配角競爭頗為激烈，有香港首位亞洲影帝（1970）姜大衛《白日之下》、金馬影帝謝君豪《毒舌大狀》及吳慷仁《但願人長久》，就連11歲的黃梓樂《年少日記》，都提名過金馬獎最佳男配角，位位都是實力人馬，而第五位有李尚正。



人稱「有線一哥」的李尚正，憑《死屍死時四十四》飾演保安員李保安，令全場爆笑。而當日宣布入圍名單時，他的名字一出，都惹來一片夾集驚訝與驚喜之聲。「除咗演戲演得真係好嘅，連演得唔係咁好都擺埋落去，令提名所涵蓋的類別更廣，等大家有得揀又有話題，仲可以突出真係好戲嘅人。」李尚正並不覺得自己好戲到要提名，正如他從不覺得大家稱呼自己做「有線一哥」，是種讚美。



鳴謝︰

化妝：呂宜鈴

髮型：朱美嫦

場地提供：GON! Bar & Restaurant

李尚正自言是另類演繹方式而入圍最佳男配角。（梁碧玲 攝）

「演得唔好都入圍，先突出演得好嘅」

知道自己獲提名最佳男配角，當然高興，因為由拍完一刻，李尚正已擔心不知最終會被刪剩幾多戲份。「自己不是主要配角，只希望唔好剪走晒就好安慰，但導演引述剪接的胡大為先生講，覺得我演得幾好睇，所以就冇剪走擺晒落去，變咗剪走咗人哋嘅演出，我喺度要同大家講聲唔好意思。」

李尚正坦言獲提名後，都多了工作機會。「好多人真係唔會睇電視，係見話有個人入圍金像男配角，先會留意下。」（梁碧玲 攝）

李尚正講嘢進退得宜，說話往往語帶戲言，但又不時滲出幾句真心話，正如問他點睇自己會入圍，他似乎真的認真考量過。「你見美國奧斯卡都會揀啲完全不同類別嘅演員入圍，令涵蓋嘅類別更多。除咗演戲演得真係好好嘅，連演得唔係咁好都擺埋落去，等大家有得揀，又可以突出真係好戲嘅人，大家都開心啲。有啲演員係明顯啲戲好唔得，但你又會好鍾意睇佢。」邊句真邊句假，其實都冇所謂啦！

李尚正在戲中飾演保安員，坦言自己平時對保安員都好有禮貌。（《死屍死時四十四》劇照）

「畀利是保安最少100蚊」

阿正在戲中飾演保安員，自細有個朋友的爸爸正是做保安，所以聽過唔少逸事趣聞，即使是常人經常拿來嘲諷的話題，阿正都明白背後原因，會以諒解或意會的心態看待。「如果你本身就好唔鍾意保安呢個工種，你真係唔會演到到呢個角色……不過都演到嘅，因為你有人工收嘛。」

阿正覺得保安員日對夜對，密過見到親人，對佢好啲都係對自己好。（《死屍死時四十四》劇照）

戲中一幕關乎保安員收利是，並成功對一眾住戶的陰招逐一聲討！現實中，阿正理直氣壯話自己最少會封100蚊，因為自覺這是一個性價比甚高的「投資」。「我平時對保安好客氣，畀利是最少都畀100蚊，你日日都見到佢喎，就算係好親嘅直繫親屬，你都唔會成日見啦。如果平時唔畀利是，有起事嚟大家就會公事公辦冇偈傾，況且一年100蚊真係唔多。」

呢個moment，要爆喇！

對阿正來說，全片最有發揮，堪稱演技大爆發，就是怒斥幾位住戶的一幕，就算唔識拍戲，都知呢幕係自己嘅重點戲碼，用上周星馳的說法，呢個moment，要爆喇！」李尚正︰「都有少少呢種感覺，呢啲機會好少有，同周生（周星馳）要求好唔同，周生係想你要點樣爆，但今次何爵天（導演）係任我發揮，冇一個畫面要我點樣達成，所以都開心。」

李尚正跟過周星馳度嘢好幾年，慢慢演繹方法都會仿傚周氐的一套。（梁碧玲 攝）

跟過周生多年，某程度上連思維方式都會有點軌跡可循，「成個表演都係參考自周生的演出，其實自己都好自然反應，一收到劇本就幻想周生會點演呢？當日全日都喺度背稿，雖然下午先拍，但我全日都不停背，中午食飯時，同劉江老師一齊坐，佢講好多有趣舊事，我好想聽呀，但要背稿唔聽得，那刻好煎熬。」

阿正與妹頭主持的《臥底旅行團》，添食到第三季，兩人亦是HOY TV的王牌主持組合。（HOY TV）

「叫我一哥都係潤緊我啫」

李尚正有個別號叫「有線一哥」，事關睇親開電視，大部份節目都關阿正和拍檔「妹頭」盧頌恩事，不是主持就是演出，就算冇樣見都仲會有把聲做VO，關於這點，阿正反而想澄清一下。

由VO外購節目，都拍攝香港版，阿正與妹頭的精彩旁白居功不少。（網上圖片）

李尚正︰「可能外人會覺得我同妹頭霸晒所有工作，其實我同佢一星期最多都係返三、四日工，其中一日專錄VO，基本上返一日錄兩三集，幾個鐘就搞掂，最花時間係拍《臥底旅行團》，真係開全日工拍一、兩日，其他好似拍間屋點裝修佈置，都係兩個幾鐘之內就可以返屋企。所以唔係曬命，我哋工作時間好短，唔係點解仲喺度撈呀，如果一星期返七日我仲喺度做？」就算冇一哥嘅人氣，但敢言的態度都已經有一哥風範。

阿正直言有線的工作模式太適合自己，唔會逼得自己太緊。（梁碧玲 攝）

講到《臥底旅行團》系列，年初播出第三季收視有4點幾，是開電視其中一個高峰，而最近幾集更被旅遊發展局睇中，拍成廣告特輯推介遊香港，有收視又有收入，似乎「一哥」這個名已經有明有實，當之無愧。

新一輯《臥底旅行團》，被旅遊發展局睇中，拍成廣告特輯推介遊香港，有收視有收入，一哥唔係浪得虛名。（網上圖片）

李尚正︰「冇冇冇！一哥唔可以自己認，最多人哋講然後我答︰『係喎！』但我唔會自己去認。點解你哋叫我做一哥，因為得我一個嘛，得你一個梗係一哥啦，其實大家都係潤緊我啫，事實上亦都因為成日見到我，大家先會咁叫。」

李尚正模仿Loong 9，擺出相關的手勢。（梁碧玲 攝）

阿正唔想自己被稱呼做一哥，除了怕名不副實，另一原因是怕隔籬台真正一哥聽到會唔開心。李尚正︰「例如陳啟泰，人哋當年真係亞視一哥，而家Loong 9係一哥（TVB）啦，即係Loong 9會心諗︰『我係呢個台嘅天團，你話你自己係嗰個台嘅一哥？而你係咁嘅樣喎，咁佢哋會唔開心。調番轉，如果我係佢哋見到都會唔開心，所以我唔會咁叫自己。」自嘲完又反諷對方，喺講嘢曲到圓方面，阿正肯定係一哥。

曾志偉宣布《亞洲超星團》的9人新男團取名「Loong 9」，呢一幕成為電視史的新篇章！（電視截圖）

奉行保安員心態︰打份工唔會搵命搏

從阿正的言談會聽得出，他做人凡事都只求盡責，無錯就可以，會否羨慕別人成就更好？「人哋有今日成就，一定係付出比你多，或者可以付出我付出唔到嘅嘢。」安於在有線當一哥，某程度阿正都有些少當保安的心態。「我功能係一個工作者，員工，盡力去將上頭交帶落嘅工作傳達出去，呢個我好清晰亦都好基本。」

阿正不時畀人一種做事點到即止的感覺，實情他就是想做到這種恰到好處的境界。（梁碧玲 攝）

作為演藝工作者，最常聽到人說是要凡事搏到盡，捉緊每個機會，每次都當最後一次做等等……十萬句熱血火燙嘅說話，其實阿正都熱血過，辣手過，但都是10年前的事。「我10年前，廿幾三十歲時係有諗過呢個問題，你當呢份係終身事業，自然會有咁諗過，但會有個風險，如果我本條命出去做但唔成功，我會冇晒心機。《臥底旅行團》我都本條命出去做，如果冇人睇係唔會再拍。」

李尚正︰「我功能係一個工作者，員工，盡力去將上頭交帶落嘅工作傳達出去，呢個我好清晰亦都好基本。」（梁碧玲 攝）

李尚正︰「用呢個態度去做一個節目係絕對可以，以前有啲監製係要求chur爆你，但我覺得未必維持到好耐。」所以阿正這些年來，就用一個我能夠有幾多就畀幾多，唔會畀多嘅方法去做日常的工作，又係咪等於唔成功？似乎又唔係咁差，求及格求無錯，這種保安員心態在時下香港，可能更加長做長有。