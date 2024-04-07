埃及神戰︱寇特妮伊頓上圍離奇塌陷消失　昔日超重力身材逼爆領口

荷里活愛情電影《Parachute》昨日（6日）於紐約舉行首映，澳洲籍性感女星寇特妮伊頓（Courtney Eaton）作為女主角，與一眾演員於首映禮上亮相。現年28歲的寇特妮伊頓，此前曾主演《埃及神戰》（Gods of Egypt）及《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）等作品，銀幕形象相當性感，憑超重力上圍令觀眾印象非常深刻！

荷里活愛情電影《Parachute》由澳洲籍性感女星寇特妮伊頓飾演女主角。（視覺中國）

澳洲籍性感女星寇特妮伊頓現身電影首映禮。（視覺中國）

寇特妮伊頓出席新作首映期間，以一件超寬鬆藍色西裝外套亮相，內襯黑色低胸連身短裙及黑色絲襪，一改過去暴露性感的形象，上圍離奇塌陷消失，亦明顯縮水好幾個碼！寇特妮除了身材變得單薄，圓潤的面型亦變得尖削，估計經歷瘦身減重後，連澎湃身材亦消減不少，令造型欠缺重點。寇特妮近年現身電影宣傳或時裝活動時，身型明顯瘦削不少，打扮造型亦比昔日保守，不時穿上高領裙裝示人，明顯有意遮掩身材。

寇特妮近年身材變得單薄，圓潤的面型亦變得尖削，估計經歷瘦身減重後，連澎湃身材亦消減不少。（視覺中國）

寇特妮近年身材變得單薄，圓潤的面型亦變得尖削，估計經歷瘦身減重後，連澎湃身材亦消減不少。（視覺中國）

寇特妮近年身材變得單薄，圓潤的面型亦變得尖削，估計經歷瘦身減重後，連澎湃身材亦消減不少。（視覺中國）

寇特妮伊頓參演的《末日先鋒：戰甲飛車》中，飾演軍閥「不死老喬」（Immortan Joe）的五位索女後宮之一，戲中造型相當清涼，加上可愛甜美的五官，成功令觀眾留下印象。及後寇特妮主演的《埃及神戰》，飾演一位甜美的埃及少女，出席盛典時以一身超低胸長裙出場，超重力身材幾乎逼爆領口，與可愛五官營成極大對比，因此成功擄獲男性觀眾的眼球，成為耀眼的性感女星。

寇特妮伊頓於《末日先鋒：戰甲飛車》飾演軍閥「不死老喬」的五位索女後宮之一。（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

寇特妮伊頓於《末日先鋒：戰甲飛車》的造型相當清涼。（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

寇特妮伊頓於《埃及神戰》飾演一位甜美的埃及少女。《埃及神戰》電影劇照）

寇特妮伊頓於《埃及神戰》出席盛典時以一身超低胸長裙出場。（《埃及神戰》電影劇照）