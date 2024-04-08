荷里活最索名模人妻透盡內衣亮相派對　身材修長緊緻不似兩孩之母

荷里活性感女星兼女演員Rosie Huntington-Whiteley，前日（6日）現身米蘭名牌週年派對，慶祝品牌D&G（Dolce&Gabbana）成立40週年紀念！現年36歲的「咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley，為動作巨星積遜史特咸（Jason Statham）的妻子，被認為是荷里活最索人妻名模！Rosie早於23歲便嫁給當時43歲的史特咸，二人年紀相差足足20年，但亦無礙兩人感情發展，經常恩愛亮相不同電影首映及公開活動，相當煙韌！

積遜史特咸不時帶超模太太Rosie Huntington-Whiteley出席首映禮。（視覺中國）

Rosie Huntington-Whiteley昨日以一身超透視黑色連身長裙亮相派對，露出內襯的性感內衣及吊襪帶，造型下的苗條曲線的身材極度吸引眼球，令Rosie瞬間成為派對全場焦點！Rosie Huntington-Whiteley多年來保持名模級修長性感的身材，據指多年前已為丈夫積遜史特咸誕下兩名子女，但身型依然十多年不變，絲毫不似兩孩之母，宛如少女一樣緊緻火辣！

「咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley出席派對時，身穿一套黑色超透視長裙，內襯性感內衣及吊襪帶，盡顯苗條曲線身材。（視覺中國）

「咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley出席派對時，身穿一套黑色超透視長裙，內襯性感內衣及吊襪帶，盡顯苗條曲線身材。（視覺中國）

「咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley出席派對時，身穿一套黑色超透視長裙，內襯性感內衣及吊襪帶，盡顯苗條曲線身材。（視覺中國）

「咸嫂」Rosie Huntington-Whiteley出席派對時，身穿一套黑色超透視長裙，內襯性感內衣及吊襪帶，盡顯苗條曲線身材。（視覺中國）

Rosie Huntington-Whiteley早年活躍於大銀幕，曾主演《變形金剛：黑月降臨》（Transformers：Dark of the Moon）及《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）等作品，銀幕形象相當美豔性感！Rosie除了體態修長，更以一對豐潤紅唇最令觀眾難忘，仿如金髮版安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）一樣性感誘人，狹長的臉頰亦令精緻五官更為集中，當年登場時相當驚人！

動作巨星積遜史特咸的嫩妻Rosie Huntington-Whiteley，是《變形金剛》系列第二代女主角。（《變形金剛：黑月降臨》電影劇照）