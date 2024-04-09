《白日之下》《年少日記》同月內地上畫　網民期待︰用心拍的電影

去年兩部香港電影話題之作，《白日之下》及《年少日記》，分別在10月及11月上畫，雙雙為香港票房帶來兩度奇蹟，亦算刺激了一下沉寂的市道。兩片更於本周日舉行的第四十二屆香港電影金像獎，《白》和《年》分別以16及12項提名入圍競逐殊榮。而剛好，兩片都獲安排本月於內地上畫，不少內地網民都指期待已久。

《白日之下》在內地上畫，並以「天終會亮」作標題。（《白日之下》內地海報）

另一款海報以DV為主題，並以老人家在露天沖涼的劇情，作為揭露真相的一幕。（《白日之下》內地海報）

兩部話題之作，不約而同都於4月安排在內地公映，《白日之下》為本周五4月12日，而《年少日記》則是下周五4月19日，相隔一星期。從內地海報可見，兩片的宣傳方向都跟香港差不多，《白日之下》除了有港版撕去各人面相的角色海報外，亦有一個用DV為題，拍攝殘疾院舍實況的主題海報，如帶觀眾第一身走進現場。

梁雍婷飾演的小玲被院長性侵，該幕亦成為海報主題。（《白日之下》內地海報）

《年少日記》初回海報都用上港版的風格呈現。（《年少日記》內地海報）

這款就直接以對白鋪滿海報，凸顯被家暴的情況。（《年少日記》內地海報）

而《年少日記》，首張海報都是以黃梓樂為主，以一張近似證件相的大頭照作主導，而另一張就凸顯他受家暴的情況，自己瑟縮在一角，配上︰「吃我的，喝我的，我還不能罵你了？廢物！」對白，相當殘酷。

《白日之下》其中一款海報，更以真實新聞包裝。（《白日之下》內地海報）

不少網民都將兩片相提並論。（網頁截圖）

內地網民得知兩片即將在內地上畫，反應都相當正面，例如會寫上︰「兩部真正用心拍的香港電影即將在内地上映」，對於《白日之下》會作短評︰「年度口碑港片《白日之下》」、「最可怕的是電影根據真實事件改編，地獄空蕩蕩惡魔在人間！」而《年少日記》亦不遑多讓︰「終於等到引進了，我哋大銀幕再見」、「這部電影一定去看！」未知兩片在內地會否創出票房奇蹟。