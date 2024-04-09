坂本龍一離世前畫面曝光　臥床看演奏片段邊痛哭邊揮動瘦削指尖

日本著名音樂大師坂本龍一，於去年3月28日在東京因癌症病逝，終年71歲。日本電視台NHK為紀念這位音樂巨匠，於上星期日（4月7日）播放了坂本龍一生前最後的追訪。其中最令人看得悲痛莫名一幕，是他離世前身形已非常瘦削，而在欣賞管弦樂的演出片段時，會突然感觸痛哭，又會跟隨音樂揮動其枯瘦的指尖，畫面令人痛心。

音樂巨匠坂本龍一於去年3月因癌症病逝，終年71歲。（資料圖片）

NHK於4月7日晚上9點，播出節目《坂本龍一的最後日子》，將一代音樂巨匠坂本龍一最後3年的抗病歷程，拍成紀錄片播出。節目中，亦公開他本人的手寫日記，記下與疾病作鬥爭的過程，當中兩句︰「這就像宣判了死刑」、「我應該選擇安樂死嗎？」正正記下坂本龍一那份無助感。

節目記下坂本龍一離世前，最後３年的日子。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

從鏡頭可見，坂本龍一的手指已瘦得見骨。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

坂本龍一在2014年診斷患咽喉癌，成功抗病後一度復出工作。到2020年6月又罹患直腸癌第四期，其癌細胞更已擴散到肺部。雖然如此，但大師在住院期間並沒有離棄音樂，還創作了12首歌，好好地記下與病魔對抗的日子。

臥床期間，都仍保證樂觀心情。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

在欣賞演奏片段。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

右手仍會不自覺地擺動起來。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

突然會悲從中來。（《坂本龍一的最後日子》影片截圖）

而影片尾聲，最為令人感觸是播出坂本龍一身體已非常虛弱，只能臥在病床，以手機收看演奏片段，而其枯瘦的右手亦不期然地跟隨揮動，甚至在彌留一刻，鏡頭亦拍到其右手仍跟隨音樂擺動。