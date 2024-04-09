許恩怡練湖南話7個月煩親媽媽　透露柏安妮未想復出︰想睇書瞓覺

香港家庭溫情電影《但願人長久》，由新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣演員吳慷仁、袁澧林、謝咏欣、許恩怡（Natalie）及朱栢康等主演。電影今日（9日）舉行首映禮，監製李駿碩與祝紫嫣攜同吳慷仁與「六位女兒」亮相，吳慷仁難得與六位飾演女兒的演員重聚，在首映上笑言非常嘈吵，一眾演員自煞科至今仍然感情要好，氣氛依舊熱鬧。

《但願人長久》今日舉行首映禮，吳慷仁與「六位女兒」袁澧林、許恩怡（右二）、謝咏欣（左一）、祝紫嫣（右一）、許可兒（前左）及彭頌晴（前右）重聚，在戲中飾演太太的周琳（左三）亦有出席。（梁碧玲 攝）

吳慷仁在《但願人長久》煞科後，與眾位「女兒」感情依然非常要好！（梁碧玲 攝）

《但願人長久》女主演謝咏欣、許恩怡及導演祝紫嫣於首映禮上接受傳媒訪問，談到與「爸爸」吳慷仁難得重聚，許恩怡表示：「其實佢一路都會嚟香港拍嘢，我哋都會去同佢食餐飯！」謝咏欣亦指早前有見過吳慷仁：「我前排喺台灣見過爸爸（吳慷仁），不過就係影雜誌。」對於吳慷仁笑「六位女兒」齊集時非常嘈吵，謝咏欣笑指：「我哋又真係好嘈嘅！特別係我哋而家呢三個！」Natalie則踢爆導演：「其實我覺得佢（祝紫嫣）把聲最大！所以啱做導演囉！」更笑言熱鬧之間沒有談話內容：「其實唔係講緊嘢，係嗌囉！」祝紫嫣更即場示範尖叫：「吳慷仁！」

《但願人長久》女主演謝咏欣、導演祝紫嫣與許恩怡於首映上接受訪問。（梁碧玲 攝）

《但願人長久》於第42屆香港電影金像獎提名四項大獎，導演祝紫嫣表示非常高興：「其實我哋第一次好似一家人咁去參加金像獎，好似去個party！」謝咏欣亦興奮表示：「好似去旅行咁，好開心！第一次參加就同最熟悉、最鍾意嘅人一齊去，真係好開心！」

早前謝咏欣已於台灣金馬獎獲得「最佳新演員」獎，她亦分享對再得獎的期待：「都係平常心啦，我覺得攞到金馬獎已經好幸運！我都希望大家都好開心！（希望吳慷仁得獎？）我會想佢攞獎多啲！（諗定感言？）我都有返上次個speech！會準備下嘅！」導演祝紫嫣則笑指自己早有準備：「我上年已經準備咗個speech喇！我係一個好『J』（十六型人格）嘅人，無論係點我都係準備充足嘅，我有幫妳準備埋，如果妳有需要嘅話！」

謝咏欣去年已經憑《但願人長久》奪得台北金馬獎最佳新演員獎。（梁碧玲 攝）

許恩怡於首映上曾表示自己為準備角色，練習講湖南話長達七個月，不時煩到令媽媽柏安妮，Natalie則笑指：「唔係日日練！」但亦記得不少湖南話對白，更即場示範，但當作為湖南人的導演祝紫嫣嘗試翻譯成廣東話時，竟一時之間忘詞，令三人尷尬地大笑！至於許恩怡會否有機會與媽媽柏安妮合作，Natalie則表示：「未呀，Sorry！我再努力啲啦！（媽媽會指點？）廣東話如果有難度我會問佢，佢聽到唔啱會『妳再講多次？』」亦表示雖然自己想與媽媽合作，但柏安妮則希望過休閒的生活：「我想！但係媽咪應該想睇書、瞓覺嗰種lifestyle多啲！」

許恩怡為演員柏安妮的女兒，透露自己練湖南話七個月煩親媽媽。（梁碧玲 攝）