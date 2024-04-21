全港戲院日2024｜4.21全港戲院票價30元　4.17開售搶睇邊場最抵

去年香港戲院商會於疫情後，破天荒舉辦了「全港戲院日2023」，鼓勵觀眾重回戲院，以優惠價30元體驗各院線提供的多種放映格式，成功吸引超過22萬人次到戲院欣賞電影。今年，商會再接再勵，再次聯同所有會員主辦「全港戲院日2024」，並定於4月21日舉行「全港戲院日2024」，全港63間戲院票價一律港幣30元正 (長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變)，活動當日的戲票將於4月17日中午12時後公開發售，到底有邊啲場次最吸引呢？

今年全港戲院日，定於4月21日（星期日）舉行。(網上圖片)

錢嘉樂與陳家樂代表電影界出席記者會。（陳順禎 攝）

商會預計屆時上映的電影將超過70套，可以讓全港市民再次以小小票價，到戲院享受觀影娛樂，並藉此機會嘗試欣賞不同的放映格式及貴賓院。既然包含所有格式，到底大家可以用呢30蚊體驗的性價比最高呢？

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英皇院線：the CORONET（平日票價約290元）

位於中環嘅英皇戲院，設有貴賓影院The Coronet，提供12個座位，每個座位旁設有手機連接USB充電位，座椅旁均有按鈕調校椅背和腳踏，但當日不設免費餐飲服務。

中環英皇戲院，設有貴賓影院The Coronet，提供12個座位。（資料圖片）

百老匯院線：MOViE MOViE Pacific Place The Oval Office（平日票價約290元）

該VIP影廳The Oval Office，一共有16個座位，採用優質投影技術及杜比7.1環繞聲，並設有真皮椅，更可獨立調校斜度及腳踏高度，營造最舒適又如置身其境的電影體驗。

THE OVAL OFFICE的定名，靈感來自白宮入面嘅橢圓形辦公室（Oval Office）。（資料圖片）

至於其他格式的選擇，例如IMAX／4DX／D-BOX／DOLBY ATMOS／LUXE／MX4D／REAL D CINEMA等，平時至少都要$150至$220一張飛，但當日都係只需30元就可以看到。各大戲院票房及網上售票網頁公開發售(除ACX Cinema @北角匯戲院 4月17日票房於下午14:00開始營業及寶石戲院將於4月20日起預售外) ; 於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票， 網上購票則依各院線的購票限制為準。