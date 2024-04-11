《第二十條》追求公義題材內地大收24億　趙麗穎全素顏演聽障母親

由張藝謀執導的內地賀歲片《第二十條》，在內地上映後狂收超越24億人民幣票房，口碑更是不斷。電影由雷佳音、馬麗、趙麗穎、高葉等人，訴說一個人在法律面前必須得到公平的故事。當中透過戲中不同普通人的遭遇，去探索如何在法與情當中取得公平與正義。

導演張藝謀坦言團隊們為了這次拍攝付出了很大的努力。（《第二十條》劇照）

電影《第二十條》集中講述相關案件中情與法如何平衡的困境，嘗試用同理心呈現對公平正義最直接的追求。雖然是探討嚴肅的主題，但戲中演員所飾演的角色，或多或少有點親緣關係，各人之間人情冷暖、親疏遠近也暗藏玄機。導演張藝謀坦言團隊們為了這次拍攝付出了很大的努力：「這部電影我們不能拍得太過莊重嚴肅，要做到在寫實的情境當中產生生活中一些喜感，我跟主創們都付出了超越百分百的努力！」

雷佳音最近主演的《熱辣滾燙》和《第二十條》都同樣大收。（《第二十條》劇照）

在電影中，由雷佳音及馬麗飾演的夫妻檔，也產生了微妙的化學作用，二人喜感超強同時彷彿看到他們角色背後的家庭影子，吵鬧中的歡笑就是最簡單溫暖的幸福。擔演丈夫的雷佳音亦特意為角色去設計：「我自己為了韓明這個角色設計了很多中年男人作為丈夫、父親的小細節。同時因為需要將自然的生活喜感融入嚴肅的法治題材，尺度拿捏特別重要。」

趙麗穎在飾演悲情角色，全素顏出演一位家庭遭受重大變故的聽障母親。（《第二十條》劇照）

為了詮釋好這個角色，趙麗穎在片場也盡量少開口說話，以求更好沉浸在情緒中。（《第二十條》劇照）

飾演妻子的馬麗也花了不少時間去揣摩母親一角：「作爲演員，我很願意去塑造不同類型的角色，挑戰更有層次，更複雜的人物，《第二十條》中的李茂娟也是其中之一。這是位集齊了所有東北女性優良品質的角色：幽默、堅强、勇敢、善良。」她並透露自己參考了很多自己媽媽的生活狀態去演出這個角色。

雖然題材嚴肅，但張藝謀都想從中以家庭的溫暖襯托故事。（《第二十條》劇照）

除了喜感CP外，另一重要女角趙麗穎剛則相反地飾演悲情角色，當中更以全素顏出演一位家庭遭受重大變故的聽障母親郝秀萍，對於這次拍攝顛覆固有形象的趙麗穎亦輕嘆：「這個角色真的太苦了！」她更為了詮釋好這個角色，在片場也盡量少開口說話，以求更好沉浸在情緒中：「除了手語學習外，更重要是把握人物內心的情緒，如何在不通過台詞的情况下，將郝秀萍這角色內心的痛苦、無奈和堅韌表達出來，這是最關乎整個角色靈魂。」