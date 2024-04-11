支配物種︱朱智勛奇蹟翻紅登頂流　韓孝周曾被批演技終成青龍影后

全球科幻劇熱潮有增無減！已於周三（4月10日）在Disney+ 獨家上線的科幻懸疑劇《支配物種》講述世界正處於人工培植肉壟斷肉品市場的世代，不但顛覆了數百萬年來人類吃動物「支配」與「被支配」的關係，更探討人類發展科技背後隱藏無止境的欲望。適逢劇集即將上線，兩大主角現身記者會及與台灣觀眾舉行線上見面會，與各大觀眾打氣，二人更向台灣粉絲們親切慰問有關地震事故，並為各位祈禱應援，十分有心及暖心！

《支配物種》講述世界正處於人工培植肉壟斷肉品市場的世代，不但顛覆了數百萬年來人類吃動物「支配」與「被支配」的關係，更探討人類發展科技背後隱藏無止境的欲望。（《支配物種》劇集劇照）

Disney+ 獨家上線的科幻懸疑劇《支配物種》由韓孝周與朱智勛主演。（《支配物種》劇集海報）

韓孝周、朱智勛18年前青澀合作綠茶廣告

韓孝周與朱智勛神級陣容在劇集登場，二人事隔18年後再度合作 作為延續科幻劇熱潮之鉅作，《支配物種》除題材外演員陣容亦同樣吸睛！兩大主演分別為憑藉《Moving超異能族》奪得第59屆大鐘賞系列節目部門最佳女主角的韓孝周以及憑《與神同行》系列電影及劇集《屍戰朝鮮》爆紅的男神朱智勛。二人首次於劇集中合作，但其實18年前早已結緣！初出道的兩位曾於一個綠茶廣告中首度合作，青澀的造型現在回看當然充滿喜感，但到今時今日看到兩位男女神的演技蛻變與造型變化，令人更期待此「神」級組合的合作。

《Moving超異能族》女主角韓孝周與《與神同行》《屍戰朝鮮》男神朱智勛，首次於劇集中合作。（《支配物種》劇集劇照）

《Moving超異能族》女主角韓孝周與《與神同行》《屍戰朝鮮》男神朱智勛，首次於劇集中合作。（《支配物種》劇集劇照）

韓孝周出道曾被批演技差

《支配物種》女主角韓孝周於初出道時曾被批演技差，卻能於26歲之齡成為青龍獎影后、更曾涉足美劇！生於韓國清洲的韓孝周，於2003年參加MTM模特兒選拔大賽獲得第二名及第9屆Binggrae小姐（微笑小姐）大賽中獲第一名，得到「微笑天使」之稱而成功出道。2005年首演情境喜劇《Nonstop 5》，2006年出演名導尹錫湖「四季戀曲」系列最後一部《春之戀》開始為人所識，可惜其演技卻被狠批。痛定思痛的韓孝周開始用心鑽研演技，於2009年與李昇基主演的《燦爛的遺產》成功締造47.1%超高收視率，人氣急升。

《支配物種》女主角韓孝周於初出道時曾被批演技差，卻能於26歲之齡成為青龍獎影后、更曾涉足美劇！（《支配物種》劇集劇照）

2013年更憑藉電影《天眼跟蹤》，飾演記憶力出眾、觀察入微的警察，以26歲之齡成功奪得青龍獎影后，一洗污名！其後發展一直穩步上揚的韓孝周，更曾涉足美劇，拍攝美劇《絆腳石行動》（Treadstone），成功進入國際影壇視野。2023年，韓孝周憑藉於《Moving超異能族》中飾演由二十多歲菁英特工至四十多歲母親的角色展露出多重面貌的演技，並奪得第59屆大鐘賞戲劇類最佳女演員，成功成為曾奪得青龍、大鐘、百想三大影后的演員，實力備受肯定。

韓孝周曾奪得青龍、大鐘、百想三大影后的演員，實力備受肯定。（《支配物種》記者會相片）

《與神同行》朱智勛奇蹟翻紅

男主角朱智勛為模特兒出身，06年爆紅後歷經低谷，再憑努力再度反彈，型男背後實為冷面笑匠？身高188cm加上俊俏面孔的朱智勛，19歲以模特兒身份出道，初期曾被以身高為由拒絕試鏡，飽受挫折。幾經努力後，2006年於宮廷劇《宮》出演皇太子初嘗爆紅滋味，可惜於2009年演藝生涯亮起紅燈。在沉澱加上服兵役過後，朱智勛份外努力，更不計形象於螢幕前瞓身演出。2017年憑《與神同行》成功翻紅，重回韓國演藝圈頂端。

男主角朱智勛為模特兒出身，06年爆紅後歷經低谷，再憑努力再度反彈。（《支配物種》劇集劇照）

2019年憑《屍戰朝鮮》令人氣再度攀升，更成為德國知名雜誌《MR ICON》的首位韓國藝人封面人物，成功躋身國際。貴為男神的朱智勛生得一副冷酷的俊俏面孔，但私底下卻為冷面笑匠！曾經一次朱智勛於機場見記者時，被一名記者要求做出「心心」手勢，結果朱智勛卻交出自創的「餃子」手勢，成功引起全場爆笑！

朱智勛於2017年憑《與神同行》成功翻紅，重回韓國演藝圈頂端，2019年憑《屍戰朝鮮》令人氣再度攀升。（《支配物種》記者會相片）

韓劇攻入科幻影集熱潮

AI引起全球科技狂熱！《支配物種》延續科幻熱潮，反思科技背後人類無止境的欲望？《支配物種》以人工培植肉為題材，讓人類解脱數百萬年吃動物「被支配」的關係，進入「支配」世界的新時代。劇中講到培植肉僅需要飼養家畜的飼料種植的1% 土地，就能生產出同等產量的食物，但BF集團尹自由（韓孝周 飾）就是因為她研發的培植肉壟斷了全世界肉品市場，使得各地牧場因而倒閉，畜牧業界對她恨之入骨，更為她引來了各種殺機。科技帶來好處，同時亦能顛覆世界現有秩序。大家欣賞劇集之餘，亦值得反思科技的背後一切。

《支配物種》延續科幻熱潮，反思科技背後人類無止境的欲望。（《支配物種》劇集劇照）

《支配物種》故事簡介

前精銳士兵禹採耘（朱智勛 飾）因一次恐佈襲擊所引致戰友陣亡及韓國總統致殘的陰霾而飽受折磨，令他繼而畢生致力追查事件真相。在針對事發當日的倖存者進行有系統的分析後，發現實驗室培植肉企業BF集團行政總裁尹自由（韓孝周 飾）在災難發生後幾年內為其公司創造了破紀錄的利潤。尹自由因影響到不同農商利潤而不停被示威反對，亦不斷受到販毒集團、恐怖分子、駭客及極端分子的生命威脅，禹採耘決定充當她的私人保鑣並藉此滲透到她的組織內。當面對著來自四面八方的攻擊以及慢慢發現真相遠比任何人想像更為扭曲時，禹採耘究竟能否於尹自由被敵人謀害前查探清楚當天恐襲的真相？