12怪盜︱再有影評狠批製作欠誠意　淪為「昂貴票價見面會附屬品」

撰文：莫匡堯
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香港偶像喜劇《12怪盜》，為MIRROR組合12位成員首次聯合主演的電影作品，月初正式上映，及後亦公布大破1500萬元票房。《12怪盜》自上映至今，受鏡粉力捧之餘，似乎未能吸引廣大觀眾入場；12子叫座力雖然強大，然而報章或專業影評則未有叫好。繼早前被廣泛流傳的《南華早報》狠辣影評後，日前電影評論學會分享兩位影評人的焦點短評，以非鏡粉視角評價作品，均認為《12怪盜》於劇情創意及製作水平上誠意欠奉，或許將令觀眾對《12怪盜》更為卻步。

《12怪盜》上映至今受鏡粉力捧，然而未能吸引廣大觀眾入場。（《12怪盜》電影海報）

評論學會的焦點短評分別由影評人何阿嵐及陳廣隆撰寫，前者首先批評：「《12怪盜》劇情兒戲，不斷出現看來只有粉絲才明白的inside jokes，那些本來出現在綜藝節目裏插播的畫面，這樣的東西為何要出現在戲院？」亦反問鏡粉對電影的質素是否收貨。何阿嵐形容《12怪盜》變成「昂貴票價見面會的附屬品」更進一步指出：「這究竟能不能稱為電影也是問題」，而《12怪盜》弄得如斯田地，責任不在十二子、粉絲或編劇與導演，而是背後認為《12怪盜》能夠放上大銀幕的製作公司。

影評人表示《12怪盜》成為鏡粉「昂貴票價見面會的附屬品」。（《12怪盜》電影劇照）

另一位影評人陳廣隆，進一步具體形容《12怪盜》劇情創意上的兒戲：「當盜寶劇情薄弱、角色塑造卡通，說是世界級怪盜，吵起架來卻如學界比賽的少年般不成熟，放大了兩者的落差，就跌入時而瀟灑時而稚嫩的難以兼容的尷尬」亦質疑製作上誠意欠奉：「也許策劃方從來沒有認真編故事、拍電影的打算，只打算輕輕鬆鬆九十分鐘，純以偶像光環取悅目標觀眾，但基本的敍事元素太過馬虎，終究教人質疑誠意。」

影評人質疑製作方誠意，認為沒有認真編寫故事、拍好電影。（《12怪盜》電影劇照）

陳廣隆欣賞MIRROR組合12位成員首次演出所展現的團結，然而製作方手執千萬成本，卻只有電視特輯質素的效果，形容「手執十二張好牌」卻得不到應有的發揮：「主題是十二子團結一心，製作上卻貫徹最高層敷衍了事的方針，只堆砌牽強笑料吸金」於是最後成為「也許（部分）粉絲會看得開心，非目標觀眾卻只想𠝹凳」的粗劣製作。陳廣隆亦以姜濤、Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安主演的《盜月者》為對比，表示題材縱使相近，但製作上最少也算是用心與認真。

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