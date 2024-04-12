但願人長久專訪︱吳慷仁流連深水埗入戲　體驗道友生活︰一齊食煙

香港家庭溫情電影《但願人長久》由關錦鵬監製、新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡、朱栢康及周琳主演。《但願人長久》講述吳慷仁飾演的林覺民為一名癮君子，舉家來港後多年多次出入監獄，故事以林覺民一對女兒林子圓、林子缺三段成長階段敘述三父女之間的關係變化，並側寫兩姊妹成長期間面對的身份認同與貧窮問題。早前，吳慷仁、監製關錦鵬及導演祝紫嫣（Sasha）就新作接受《香港01》專訪，分享接拍《但願人長久》的原因，以及準備角色的方法與過程。



吳慷仁、監製關錦鵬及導演祝紫嫣早前就《但願人長久》接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

吳慷仁作為台灣演員，來港四個月拍攝《但願人長久》，亦因此擱下不少在台的工作機會，談到接拍原因時，吳慷仁分享指：「首先劇本好、劇本好好！」他稍頓一下續指：「第二個原因是我爸爸離世了。真的剛剛離世第七天便接到劇本，我馬上當晚就看完，然後傳簡訊談如何連繫。」吳慷仁於《但願人長久》飾演一位父親，劇情亦觸及親子情，慷仁表示多少也令自己回想與父親的相處點滴：「我與我爸爸的感情有點像兩個女兒一樣，因為很少機會與他見面。兒童時期比較親密，成長後的關係與電影裡一模一樣。」

吳慷仁大讚《但願人長久》的劇本，是令自己決定接拍的第一個原因。（梁碧玲 攝）

吳慷仁表示自己在父親離世後第七天接到《但願人長久》的劇本，亦表示劇情裡父女的關係，與自己成長後和父親之間的關係一模一樣。（梁碧玲 攝）

日頭做手語、夜晚學湖南話

《但願人長久》劇情裡的林氏一家來自湖南，不少夫妻、父女間的對白均以方言演繹。作為台灣演員，雖然台灣方言種類繁多，吳慷仁起初亦與其他演員一樣不諳湖南話。吳慷仁分享指：「劇組裡只有導演懂得湖南話，她是導演、編劇、湖南話老師、演員，她為這部電影省很多錢喔！」讚揚祝紫嫣用心準備許多錄音，為演員學習湖南話對白。Sasha亦分享指：「全部演員的湖南話都由我教，我們有一個『靈格風』式的雲端檔案，點進去每一位角色、每一句臺詞也能夠立刻學得到！由我親自錄音！」

《但願人長久》導演祝紫嫣為劇本的湖南話對白逐字錄音，成為一眾演員的湖南話老師。（梁碧玲 攝）

談到以不同語言演繹角色的難度，吳慷仁坦言：「反而廣東話的難度較高！」他表示並非首次為電影學習方言：「因為台灣有許多語言，閩南話、客家話等等，但我都不會講，都會因為拍戲而學習，其實也不是第一次。但始終有難度，因為客家話、閩南話日常在台灣多多少少也聽得到，不會太陌生。但在台灣講湖南話的人很少，所以最新鮮，但我還是覺得廣東話演戲真的超級難！」

吳慷仁笑言廣東話比《但願人長久》需要學的湖南話更難掌握。（梁碧玲 攝）

吳慷仁表示自己花超過三個月學習湖南話對白：「我開始拍《富都青年》的時候學湖南話，因為《富都》不需要講對白嘛（角色為聾啞人士）！所以我晚上回酒店便學湖南話，這件事連《富都青年》的導演都不知道。當時同步學兩種語言，日間練手語，晚上練湖南話、廣東話，都幾有趣，是演員才有的獨特體驗。」導演祝紫嫣亦表示慷仁非常用心，在原有的對白外，額外提出更多話語演繹：「例如武松打虎，我的劇本裡其實沒有武松打虎的臺詞，也沒有錄音教學。他當時提到要為武松打武錄音，想將故事講出來，慷仁真的將劇本熟讀得非常仔細。」

吳慷仁表示自己拍攝《富都青年》期間，同步為《但願人長久》學習湖南話，於是變成日頭做手語，夜晚講湖南話。（梁碧玲 攝）

吳慷仁的街頭身影

吳慷仁為演繹《但願人長久》的癮君子角色，在拍攝以外花不少時間實地觀眾香港人的生活：「因為角色是一位癮君子，拍攝前導演亦與我到許多戒毒、美沙酮中心觀察，行走過不少路。其實也沒有特意做甚麼，只是在街道上觀察這地的人。如果導演沒有空，我便自己去通州街公園，觀察道友如何生活，其實也沒有刻意攀談，可能過去一起抽煙。」出現於香港鬧市中，吳慷仁笑言從未被認出：「當時正值疫情期間，要戴上口罩，也沒有人認得我。」更主動分享自己眼中的深水埗一帶：「日頭與夜晚的景象很不一樣，日間大家似乎都過一種慢鏡的生活，夜上就突然活過來，很特別！」

吳慷仁為觀察體驗道友的生活，曾花不少時間於深水埗通州街公園流連。（梁碧玲 攝）

除了戴口罩，吳慷仁為了入戲，更會分別化四十歲老妝及六十歲老妝在街頭體驗：「有兩個階段，時間關係要去定妝，先讓導演過目、調整，完成便離開去通州街公園。化四十歲的妝扮就去廟街、旺角行街，也穿着戲服；化六十歲的妝扮就去坐地鐵，用那個姿勢練習走路。」他笑言入戲過程中抽煙是重要的一環：「在旺角地鐵站門口有許多老人家在抽煙嘛，我就走過去跟他們一起抽！」

吳慷仁表示自己為入戲，連走路的姿勢也刻意在鬧市中練習。（梁碧玲 攝）

世有伯樂，然後有吳慷仁

吳慷仁成為演員前，在台灣一直擔任模特兒，談到成為演員的契機，他感謝身邊的關錦鵬監製，讓他在15年前的《渺渺》裡首次參演。關錦鵬監製亦分享到當年發掘吳慷仁的始末：「我當時幫手做試鏡，向導演提供意見，從相片中看到他，便覺得很適合《渺渺》的角色，雖然戲份不多，但整個型格上很亮眼！於是提議程孝澤導演請他試鏡。」關錦鵬的導演生涯裡合作梁朝偉、張國榮及周潤發等巨星，對於男演員的素質，他分享指：「我覺得我作為導演，覺得外型合適之餘，要與演員多傾談，尋找眼看以外內在的面貌。」更笑指：「靚仔係唔足夠嘅！」

關錦鵬15年前監製的作品《渺渺》，為吳慷仁首次成為演員的作品。（梁碧玲 攝）

關錦鵬作為吳慷仁的伯樂，笑言作為演員：「靚仔係唔足夠嘅！」（梁碧玲 攝）

15年後再參演關錦鵬的監製作品，吳慷仁笑言並非為報恩，然而亦表示：「那時候知道由他監製，感到非常高興！好想再見他一次，因為15年間我一直在台灣，有一次來香港拍商業電影，也沒有碰到面、沒有聯絡。」而祝紫嫣導演談到對吳慷仁的第一印象時，亦分享指：「第一次見慷仁是在視像通話，能夠促成與慷仁的合作，正因他沒有一種『拍咗二十年戲』的感覺。亦因為劇本關於童年，所以我們也提及自己的童年，他願意真誠地分享，令我覺得原來不單要靚仔、好戲，更要合拍！」

吳慷仁表示拍攝《渺渺》與《但願人長久》之間的15年，一直沒有與關錦鵬聯絡，但感恩能夠再演出關導監製的作品。（梁碧玲 攝）

祝紫嫣於《但願人長久》自導自演，提到與「爸爸」吳慷仁演出對手戲的感覺，Sasha笑指：「其實我到現在也沒有印象與慷仁做過戲，因為外觀上分別實在太大！我記得斜路的一場戲，其實有一個很闊的鏡頭，我覺得真的很像我父親！情緒馬上湧出來，所以看得出他下了許多苦功！」

祝紫嫣表示吳慷仁在《但願人長久》斜路的一段戲，感覺很像自己的父親。（梁碧玲 攝）

吳慷仁於《但願人長久》斜路一場，正正為吳慷仁化成六十歲老妝的外型。（《但願人長久》電影劇照）

為《但願人長久》斷食減重五日

外型高瘦挺拔的吳慷仁，在《但願人長久》劇情裡化身成枯槁憔悴的老人，吳慷仁表示外型上的轉變全因角色需要：「因為我想不出其他方法可以令外型符合角色，變成一個四十、六十歲的人，唯有外型上轉變。」回憶起拍攝期間的狀態，吳慷仁坦言：「心情不好！日日心情很差，實在太餓了！當時也沒有人跟我說話，因為我血壓很低。在三個階段中，一開始還笑得出來，零七年以後就笑不出來，一七年的時候有斷過五天不吃飯。因為沒有特技化妝，因為白漆跟膠水，塗在頭髮上、在臉上黏出皺紋。」

吳慷仁為了《但願人長久》的角色，除了斷食五日減重，更要用膠水在臉上黏出皺紋。（梁碧玲 攝）

吳慷仁：我唔覺得我靚仔

為角色減重演出，吳慷仁笑言不算在外型上犧牲：「我都唔覺得我靚仔！」此話一出，令關錦鵬與祝紫嫣大笑起來，慷仁續指：「我說真的，現在我有化妝、有服妝造型的打扮，但如果挪開以後，我覺得我是一個普通人。」對於吳慷仁的外型，祝紫嫣導演亦分享到一開始時的擔憂：「我一開始決定由他飾演時，也擔心他太過靚仔。但由他第一日來到香港，開始入戲、例如道友可能會隨地吐痰，他亦嘗試模仿時，我便忘記他的靚仔樣。」