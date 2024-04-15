白日之下｜院長性侵獲撤控官稱不幸　受害家屬堅持追討終獲賠償

香港社會寫實電影《白日之下》，於第四十二屆香港電影金像獎，以16項提名的強勢姿態入圍，最終不負眾望成為大贏家。電影由簡君晉執導，余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演。



故事結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，包括「康橋之家」前院長張健華涉嫌性侵智障女案，案情不單令人髮指，最終獲撤控更叫社會各界震驚。但經受害者家人多年來的堅持，從民事起訴下，今年3月25日終獲法庭判勝訴，受害人可獲119.4萬元賠償，而其中七成，即約83.5萬會由張健華承擔。



林保怡飾演的院長一角，他曾表示十分討厭這個角色，拍攝期間更一度不願照鏡去面對。（《白日之下》電影劇照）

被告張健華被指在康橋之家任院長時性侵智障女院友，他與院舍等被索償134萬元。(凌子淇攝)

康橋之家院長涉嫌性侵智障女

2014年8月，位於葵涌的私營殘疾人士院舍「康橋之家」，前院長張健華被控於辦公室內性侵智障女院友，事件被揭發時震驚社會。警方在院長辦公室內撿獲六張染有張建華體液及女院友DNA的紙巾，亦有其他院友提供涉事片段。

2016年，律政司循醫管局獲得案件女事主的專科醫療報告，表示女事主因為創傷後壓力症及智障因素，並不適宜出庭作供，控方詳細考慮專家意見及評估案情證據後，認為證據並沒有合理機會證明任何相關控罪，於是決定撤銷控罪，此舉令全港關注案件人士震驚。

梁雍婷於《白日之下》飾演院友小鈴，心智僅有六七歲。（《白日之下》電影劇照）

張健華曾接受《香港01》訪問，從自己的角度向公眾還原事發經過，表示自己因為有夢遺而留有染上體液的紙巾。（資料圖片）

院長接受傳媒訪問

在律政司撤銷控罪後，張健華曾接受《香港01》訪問，從自己的角度向公眾還原事發經過，表示自己因為有夢遺而留有染上體液的紙巾。事發當日，女院友拉自己入辦公室後，因為希望索取飲品而打翻垃圾桶，因此在紙巾上留下DNA。張健華堅稱：「完全無做任何侵犯行為，係女院友拉我入去。」他亦強調指：「有法醫報告證明佢仲係處女，咁性乜嘢交，係一個大問題。」並提出有八份醫療報告證明女院友患有被害妄想症，表示自己才先案件的受害人。

梁雍婷飾智商只有六歲的院友，獲金馬獎最佳女配角提名。(《白日之下》劇照)

林保怡飾演的章劍華，劇情中涉嫌在辦公室性侵院友小鈴。（《白日之下》電影劇照）

「撤控是無奈，亦是受害人和社會的不幸」

當時女事主因無法出庭作供而撤控，負責處理案件的時任區域法官陳廣池，於判詞上表示：「撤控是無奈，亦是受害人和社會的不幸。」並指出控方其實持有女事主的錄影口供，女事主稱被張健華以下體器官進入她下體，而警方在辦公室垃圾桶內發現張建華體液DNA與女事主DNA的混合物。有關事件的證據披露後，社會各界均對律政司撤控表示反對，亦引起不少團體聯聲討，要求社署審視《殘疾人士院舍條例》，並檢討註冊社工的審批資格。

張健華作供指事主出名難照顧，又稱其工作辛酸無人知。(朱棨新攝)

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長，角色原考慮由古天樂演出，但古生覺得林更為適合，故再三提出合作。（《白日之下》電影劇照）

然而受害者家人並無放棄，而是堅持用法律的途徑追討，透過民事索償134萬元，直至今年3月25日，終獲法庭裁定勝訴，受害人可獲119.4萬元賠償，而其中七成，即約83.5萬會由張健華承擔。