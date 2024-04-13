但願人長久專訪︱袁澧林從過百演員突圍　遇監製大關︰李駿碩反對

香港家庭溫情電影《但願人長久》由關錦鵬監製、新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡、朱栢康及周琳主演。《但願人長久》講述吳慷仁飾演的林覺民為名癮君子，舉家來港後多年多次出入監獄，故事以林覺民一對女兒林子圓、林子缺三段成長階段敘述三父女之間的關係變化，並側寫兩姊妹成長期間面對的身份認同與貧窮問題。早前，於《但願人長久》劇情2017年段落飾演妹妹林子缺的Angela袁澧林，就新作接受《香港01》專訪，分享由試鏡至接拍中間的經歷，以及以方言演出帶來獨有的深刻體驗與親切感。

袁澧林就新作《但願人長久》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

袁澧林於《但願人長久》裡飾演2017年段落的妹妹林子缺，拍攝時正值疫情期間，Angela尚未提名金馬影后，仍在華語影壇耀目登場之前。談到接拍的契機，袁澧林表示：「知道《但願人長久》的劇情前，首先知道是首部劇情片計劃的作品，對於新演員、一年半前尚未有太多演出機會的我來說，吸引力非常大！」她亦詳述對首部劇情片作品猶其關注的原因：「許多新導演會發掘出演繹空間廣闊、深切的角色，題材某程度上亦較沉重、貼近內心，所以當時落足心機試鏡。」

袁澧林表示得知《但願人長久》的劇情前，首先知道是首部劇情片計劃作品，認為新導演往往能發掘演繹空間廣闊而深刻的角色。（《但願人長久》電影劇照）

過百演員中脫穎而出

提到為《但願人長久》試鏡，袁澧林表示導演祝紫嫣早於三年前開始試鏡：「其實過程相當漫長，她試鏡超過100個女演員，因為劇情中間的階段需要兩位女演員，我也先後試鏡兩次，然後事隔兩年才確認由我演出，回想起來相當瘋狂！」Angela亦表示試鏡方法相當繁複，先後以二人組合試鏡、八人試鏡、演員即興演出、個人傾談環節，導演要求高且非常複雜。當時袁澧林已完成《窄路微塵》的拍攝，然而上映前觀眾尚未真正見識Angela的真正實力，她笑言：「其實當時阿June（李駿碩監製）反對讓我參演！卻因為合作公司的關係，他看到《窄路微塵》的試片，才決定讓我演出。」

袁澧林表示《但願人長久》試鏡超過100位女演員，過程非常漫長。（陳順禎 攝）

袁澧林表示《但願人長久》監製李駿碩起初反對自己參演，直至看到《窄路微塵》試片，才肯定她的實力。（陳順禎 攝）

《但願人長久》由吳慷仁擔當近半戲份，林子圓、林子缺則合共由六位演員分別飾演，袁澧林於劇情裡戲份較過去角色稍輕，然而Angela表示：「我沒有考慮這個問題，完全不介意戲份多寡，因為劇本寫得非常好！」亦表示：「這部戲前後我拍攝大約五日，在五日內經歷子缺的成長。」

袁澧林毫不介意自己在《但願人長久》的戲份多寡。（陳順禎 攝）

遇見吳慷仁

袁澧林於《但願人長久》對手戲份集中於吳慷仁與自導自演的祝紫嫣，與吳慷仁飾演父女，Angela提到對對方的第一印象：「第一次遇見慷仁是在排戲的時候，臨近拍攝前夕，他是一位四十歲、很有型的男演員！」然而在拍攝期間，吳慷仁彷彿變成另一個人：「但拍攝時慷仁全力化上老妝，除了演繹出老態，牙齒上更有吸毒的痕跡，非常像真！」

袁澧林盛讚吳慷仁對角色的認真，造型連牙齒上也有吸毒的痕跡。（陳順禎 攝）

至於劇情中最深刻一幕，袁澧林分享到與吳慷仁單對單的戲份：「劇情中有一幕探監，是我和慷仁二人的對手戲，我覺得慷仁很懂得如何突顯對手的耀目之處。該場戲份主要由我演繹對白，絕非他演技大爆發的場口，他單純地滿足角色所需的狀態，當刻觸動到我內心較軟弱的某部分。」更表示吳慷仁雖然未有展現澎湃的戲劇能量，卻深切觸動Angela：「當刻牽動到我的同理心，子缺當下一定非常心痛，因為自己的爸爸已經年老，而他對妳存有歉意。慷仁其實只是簡單地望着我，卻完全活在角色之中，令我覺得非常心酸，所以之後爆喊出來！」袁澧林笑言拍攝探監一幕令自己當場爆喊，但亦能自如地回復狀態：「喊完其實就收拾到心情，可以再拍下一個鏡頭。」

袁澧林表示與吳慷仁對戲的探監一幕，牽到動內心的情緒，令她當場激動爆喊。（《但願人長久》電影劇照）

袁澧林：我嘅鶴佬話發音非常標準！

《但願人長久》林覺民一家來自湖南，夫妻父女之間不時以家鄉方言湖南話溝通，袁澧林亦不例外在拍攝前學講湖南話，更早於試鏡時便以湖南話演繹角色：「因為試鏡前已經有教學，所以試鏡時已經用湖南話演繹。」然而Angela表示坦言自己不諳湖南話：「其實也是死背某幾句，我也不懂得講湖南話。」然而透過以方言演出，令袁澧林對角色的體會更為深切：「用湖南話演繹子缺的確有令我感到更入血，因為子缺大多對父親講湖南話，可能在回憶以前與父親的相處片段，那些回憶均非常強烈、深刻！」

袁澧林表示在《但願人長久》以自湖南話演出林子缺一角，令角色更為入血。（陳順禎 攝）

談到家鄉方言，袁澧林表示自己的家鄉話非常流利：「因為我自己會講自己的家鄉話，是鶴佬話！我鶴佬話的發音非常標準！」即場示範幾句後，Angela分享箇中原因：「因為我媽媽與嫲嫲講鶴佬話均非常流利，我媽媽到今天都會講！」表示以方言溝通感到格外親切。至於成長於慣常以方言溝通的家庭裡，對袁澧林演出的影響，她表示：「湖南話比較難，始終是全新的方言語系，但連繫到我現在以國語拍戲，其實挑戰性相當高。」

袁澧林表示自己的鶴佬話發音非常標準！（陳順禎 攝）

袁澧林近來赴台灣拍攝電視劇集，適應台灣的生活節奏之餘，亦因為語言而對台灣文化產生新體會：「其實語言會賦予人一個性格，我現在深深感受到。因為台灣人說話不會很直接，所以當用國語對談時，其實學習台灣人說話方式以及與台灣人的溝通方法，所以會出現碰撞。」Angela更表示台灣人溝通之間的含蓄，啟發她反思自我：「我本身講說話很直接，但經過幾個月又發現，原來做人能夠這麼平和，不一定要像香港人一樣直來直往。」