金像獎2024︱姜大衛從影70年首奪男配　與太太相愛半世紀共渡患難

《第42屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，全晚最觸目的演技大獎之一「最佳男配角」獎，由資深演員姜大衞憑去年社會寫實話題作品《白日之下》奪得，為從影超過70年以來，首奪香港電影金像獎殊榮。現年76歲的姜大衞縱橫影壇大半生，近年參演的電影角色戲份相對較少，而《白日之下》更為罕有的劇情電影，與昔日的武打功夫戲路大相逕庭，令數代影迷對姜大衞的印象為之一新。姜大衞戲中飾演「彩橋之家」失智長者院友通伯，與女主角余香凝對手戲份甚多，亦建立出一種跨代爺孫感情。

姜大衛得獎後，感謝已故的恩師張徹導演。（陳順禎 攝）

姜大衞從影超過70年以來，憑《白日之下》首度奪得香港電影金像獎「最佳男配角」獎！（陳順禎 攝）

《白日之下》由余香凝與姜大衞主演，姜大衞飾演院舍中的長者院友通伯，與余香凝建立跨代爺孫感情。（《白日之下》電影劇照）

姜大衞於《白日之下》的角色，與過去香港觀眾熟悉的功夫動作電影戲路相差甚遠。（《白日之下》電影劇照）

演藝世家童星出身

姜大衞於1947年生於演藝生家，父親嚴化（姜克琪）母親紅薇皆為演員，姜大衞與胞兄秦沛、同母異父弟爾冬陞均投身演藝事業，姜大衞亦是三兄弟之中最早走紅的一位。姜大衞首部參演電影為1951年的國語片《別讓丈夫知道》，當時年僅四歲的他以童星身份出道，與胞兄秦沛星途一致。及後至六七十年代，姜大衞參演著名導演張徹的功夫武打電影走紅，在邵氏電影公司拍攝數十部作品，成當年的一線武打小生，外界亦公認他與同期的狄龍為張徹導演第二代契仔。

現年76歲的姜大衞，出身演藝世家、父母均為演員，自4歲起便以童星身份參演電影。（香港電影金像獎影片截圖）

姜大衞首部參演電影為1951年的國語片《別讓丈夫知道》。（香港電影金像獎影片截圖）

邵氏時期屢創經典

姜大衞於七十年代最為多產，平均年產五部電影，是邵氏公司最炙手可熱的小生，代表作包括《新獨臂刀》、《十三太保》、《刺馬》等。姜大衞於《十三太保》開始嶄露頭角，戲中角色李存孝被五馬分屍的橋段成為邵氏暴力美學經典；及後《新獨臂刀》被認為是姜大衞最經典作品，甚至超越由王羽主演的《獨臂刀》與《獨臂刀王》。姜大衞於1973年電影《刺馬》中，與狄龍及陳觀泰合作，劇情改編自清末四大奇案的「刺馬案」，作品亦被陳可辛於2007年拍成《投名狀》。

1970年的邵氏武打電影《十三太保》，由張徹執導，姜大衞與狄龍等人主演。（《十三太保》電影宣傳海報）

姜大衞飾演的李存孝，於電影結局被五馬分屍的橋段，成為邵氏電影暴力美學經典。（《十三太保》電影劇照）

姜大衞主演的《新獨臂刀》，比同樣由張徹執導、王羽主演的《獨臂刀》及《獨臂刀王》更為經典。（《新獨臂刀》電影劇照）

姜大衞早期電影事業中，亦曾獲得影展獎項所肯定，1970年的主演作品《報仇》，讓姜大衞登上亞洲影壇舞台，榮獲「亞洲影展」最佳男主角獎，成為該影展最年輕的得主，兼香港首位獲得獎項的演員。

與李琳琳相愛近半世紀

當姜大衞正處於演藝事業高峰時，在1974年與女演員李琳琳奉女成婚，二人明年亦將迎來結婚50周年，攜手相愛近半世紀。姜大衞與李琳琳婚後育有三名兒女，姜大衞亦曾公開感謝妻子相夫教子、養育子女成材，亦因此令自己追求演藝成就同時輕省不少。

姜大衞與太太李琳琳相愛近半世紀。（IG：@johngor2022）

放下一切陪太太抗癌

至於兩公婆經歷最大的難關，莫過於是太太在2011年確診患上大腸癌，癌細胞曠散到淋巴。姜大衛早前接受《香港01》專訪期間，坦言當刻心情晴天霹靂，雖然現時好過來，但他依然時常擔心著太太，只要現時對方有少少不舒服，他都會非常擔心，言語間充滿愛。

John哥講起太太李琳琳，即露出柔情一面。（麥超億 攝）

回想太太患癌期間，強如大俠也無能為力，「當時只可以擔心，我哋又唔識做乜嘢，好彩醫生幫佢割咗腫瘤。但辛苦在去化療，化療係好辛苦，每次化療完喺醫院出嚟，唔食得、唔瞓得，係好攰，但啱啱精神返又要去了，成10次定12次，好彩佢都捱過咗。」

太太不幸患癌時，John哥放下一切陪伴對方，她感恩太太最終都捱過。（IG@johngor2022）

姜大衛直言見到太太做化療那段時間心裏面很赤，能做的只有陪伴，所以當太太完成化療後，他便放下工作一年多近兩年時間，全程陪伴對方踏上康復之路，兩人每日在屋企樓下圍圈散步，「佢行10個，我就好似行20個，因為做過呢啲手術係會唔夠氣，所以佢慢慢行，我就快行。」

經歷生死邊緣，又去到這個年紀，姜大衛直言與太太都明白，誰「走先」都好，始終都會「走」，所以他們不會怕，最緊要活在當下，「最重要嘅係，我哋而家唔可以冇咗對方，但萬一冇咗對方，你都要生存落去，呢樣我哋已經好清楚。」