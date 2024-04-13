《出租家人》免費請長者睇　14/4起做孝順仔買一送一

英皇電影《出租家人》由劉偉恒執導，曾志偉監製及領銜主演，恬妞、陳家樂、周家怡領銜主演，許靖韻、石修、方力申、張建聲、劉美娟主演。電影以家庭為主題，自上畫以來都獲不少好評，踏入第四周，電影公司更推出老友記優惠，買一送一，等大家可以帶埋老人家入場。



陰差陽錯下，讓幾位出演「臨時夫妻」，四人也奇妙的組成了「半路家庭」。（《出租家人》電影劇照）

正所謂「家有一老，如有一寶」《出租家人》由14/4起，免費請老友記睇戲。凡於英皇戲院票房購買《出租家人》4月14日起之場次，即可享同一場次買一（成人）送一（長者）戲票優惠。長者戲票只適用於60歲或以上人士，優惠只適用於戲院票房購票，須於購票時向職員提出要享用之優惠方為有效。詳情請參閱戲院網站。

曾志偉於《出租家人》前後段的角色風格截然不同，劉偉恒表示需要曾志偉一樣演技跨度極大的演員才能演繹。（《出租家人》電影劇照）

《出租家人》劇情講，出身於破碎家庭的年輕人家聰（陳家樂 飾）與演藝路上懷才不遇的單親媽媽佩怡（周家怡 飾）成立了一家可以提供「家人」給顧客的出租公司，家聰負責公司業務，佩怡負責演戲指導。

劉偉恒導演表示，在曾志偉加入《出租家人》成為監製兼主演後，劇本的修改期長達一年。（《出租家人》電影劇照）

一次偶然的機會，家聰發掘了沉迷於演戲但卻只能做臨時演員的志光（曾志偉 飾），家聰誠邀喜歡演戲的志光加入自己的「出租家人」行列，志光爽快答應。志光加入後不久，便遇到了喜歡跳舞的包租婆芳芳（恬妞 飾）來到出租公司租賃「老公」，而命運卻陰差陽錯的讓他們出演「臨時夫妻」，四人也奇妙的組成了「半路家庭」。不料這個臨時家庭卻在服務過程中意外露出了埋藏深處的秘密，這也讓眾人在這次扮演臨時家人的途中，重新反思了自己家人存在真正的寄託和意義……