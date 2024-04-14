金像獎2024得獎名單｜梁朝偉余香凝封帝后 《毒舌大狀》最佳電影
撰文：陳穎思
出版：更新：
《第四十二屆香港電影金像獎》完整得獎名單
最佳電影／《毒舌大狀》
最佳導演／鄭保瑞《命案》
最佳編劇／游乃海、李春暉《命案》
最佳男主角／梁朝偉《金手指》
最佳女主角／余香凝《白日之下》
最佳男配角／姜大衛《白日之下》
最佳女配角／梁雍婷《白日之下》
最佳新演員／謝咏欣（但願人長久）
最佳攝影／潘耀明《金手指》
最佳剪接／《命案》
最佳美術指導／《金手指》
最佳服裝造型設計／《金手指》
最佳動作設計／董瑋《爆裂點》
最佳原創電影音樂／泰迪羅賓、戴偉《4拍4家族》
最佳原創電影歌曲／《填詞魂》（填詞L）
最佳音響效果／《金手指》
最佳視覺效果／《金手指》
新晉導演／卓亦謙（年少日記）
最佳亞洲華語電影／《周處除三害》
————————————————————————————————————
22:40／《毒舌大狀》奪最佳電影
22:28／梁朝偉憑《金手指》第六次奪得最佳男主角
22:19／《白日之下》余香凝奪最佳女主角
22:07／鄭保瑞憑《命案》奪最佳導演
21:56／《填詞魂》（填詞L）奪最佳原創電影歌曲
21:36／洪金寶獲頒終身成就獎
21:26／姜大衛《白日之下》奪最佳男配角
21:20／《命案》奪最佳剪接
21:14／《周處除三害》奪最佳亞洲華語電影
20:58／梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角
20:54／《金手指》奪最佳音響效果
20:48／《爆裂點》董瑋奪最佳動作設計
20:20／《金手指》潘耀明奪最佳攝影
20:41／《命案》游乃海、李春暉奪最佳編劇
20:15／《金手指》奪最佳服裝造型設計
20:10／《金手指》奪最佳美術指導
20:05／《金手指》奪最佳視覺效果
19:49／《年少日記》卓亦謙奪新晉導演
19:44／謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員
《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，《香港01》為大家即時更新賽果！