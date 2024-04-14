金像獎2024得獎名單｜梁朝偉余香凝封帝后　《毒舌大狀》最佳電影

撰文：陳穎思
出版：更新：

《第四十二屆香港電影金像獎》完整得獎名單

最佳電影／《毒舌大狀》

最佳導演／鄭保瑞《命案》

最佳編劇／游乃海、李春暉《命案》

最佳男主角／梁朝偉《金手指》

最佳女主角／余香凝《白日之下》

最佳男配角／姜大衛《白日之下》

最佳女配角／梁雍婷《白日之下》

最佳新演員／謝咏欣（但願人長久）

最佳攝影／潘耀明《金手指》

最佳剪接／《命案》

最佳美術指導／《金手指》

最佳服裝造型設計／《金手指》

最佳動作設計／董瑋《爆裂點》

最佳原創電影音樂／泰迪羅賓、戴偉《4拍4家族》

最佳原創電影歌曲／《填詞魂》（填詞L）

最佳音響效果／《金手指》

最佳視覺效果／《金手指》

新晉導演／卓亦謙（年少日記）

最佳亞洲華語電影／《周處除三害》

————————————————————————————————————

22:40／《毒舌大狀》奪最佳電影

22:28／梁朝偉憑《金手指》第六次奪得最佳男主角

古天樂與袁詠儀驚喜現身擔任頒獎嘉賓。

22:19／《白日之下》余香凝奪最佳女主角

22:07／鄭保瑞憑《命案》奪最佳導演

21:56／《填詞魂》（填詞L）奪最佳原創電影歌曲

21:36／洪金寶獲頒終身成就獎

21:26／姜大衛《白日之下》奪最佳男配角

21:20／《命案》奪最佳剪接

21:14／《周處除三害》奪最佳亞洲華語電影

20:58／梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角

20:54／《金手指》奪最佳音響效果

20:48／《爆裂點》董瑋奪最佳動作設計

徐克導演現身頒獎。
服裝管理唐萍獲頒專業精神獎

20:20／《金手指》潘耀明奪最佳攝影

20:41／《命案》游乃海、李春暉奪最佳編劇

20:15／《金手指》奪最佳服裝造型設計

20:10／《金手指》奪最佳美術指導

20:05／《金手指》奪最佳視覺效果

19:49／《年少日記》卓亦謙奪新晉導演

19:44／謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員

任頒獎嘉賓的劉嘉玲的「龍蝦裝」相當搶鏡。（截圖）

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（14日）舉行，《香港01》為大家即時更新賽果！

影壇盛事
香港電影金像獎