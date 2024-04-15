金像獎2024︱劉嘉玲捧梁朝偉影帝獎座獻吻　移胸前龍蝦曬堅挺身材

香港年度影壇盛事「第42屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨晚（14日）完滿舉行，劉嘉玲於會上先以頒獎嘉賓身份，上台頒發「最佳新演員」獎及「新晉導演」獎；及後亦為遠赴德國拍電影因此未能出席的丈夫梁朝偉，上台代領「最佳男主角」獎。劉嘉玲昨晚以一身黑色露肩貼身晚裝亮相，胸口前的巨型金色龍蝦成為全場焦點，更被指向1991年喜劇《與龍共舞》裡，葉德嫻的龍蝦裝致敬！

劉嘉玲以「龍蝦裝」亮相金像獎，造型獨特成為全場焦點！（陳順禎 攝）

金像獎頒獎禮完滿結束後，劉嘉玲今日（15日）於社交媒體上分享一輯金像花絮美照，手持梁朝偉第六座影帝獎座隔空親吻，在照片中劉嘉玲稍為移開昨晚造型胸前的金龍蝦，竟驚喜曬出事業線！現年58歲的劉嘉玲一向以知性優雅形象深入影迷心中，昔日亦曾經以性感形象亮相大銀幕，而嘉玲姐突發罕有分享保養得宜的身型，令網民不禁驚訝如何能夠保持fit爆又挺拔的身型！

劉嘉玲手捧丈夫梁朝偉第六座金像獎影帝獎座影相。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲移開胸前的龍蝦時，激罕曬出事業線，造型原來暗藏驚喜！（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲的身型保養得宜，肌膚與曲線緊緻度宛如少女。（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲不論樣貌與身型皆保養得宜，她亦不下一次分享自己四個凍齡不老的秘訣！

1. 經常運動排汗

嘉玲姐曾分享自己在30歲後非常勤力做運動，亦喜愛嘗試不同類型的運動，由打羽毛球到笨豬跳都一一玩過，目的為了要出一身汗、加速新陳代謝，亦認為流汗有助排清毒素。

2. 行山

劉嘉玲的社交媒體除了出席各大活動的花絮照片外，最多就是日常行山的自拍照！嘉玲姐非常享受陽光，亦喜愛親近大自然吸收新鮮空氣，不論在運動量或吸收維他命，行山絕對是嘉玲姐保養身體的一大方法！

劉嘉玲社交媒體上，除了梁朝偉與自己出席公開活動的花絮，最多就是自己行山的自拍照！（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲社交媒體上，除了梁朝偉與自己出席公開活動的花絮，最多就是自己行山的自拍照！（劉嘉玲IG圖片）

3. 每個月食排毒餐

據指劉嘉玲對飲食非常有要求，為了身體健康，嘉玲姐每個月均會連續按排毒餐單進食，食譜亦非常簡單！排毒餐單上分別為一小碗飯、兩個小紅番薯及兩款蔬菜，而為期四日的排毒餐週期中，嘉玲姐亦不會進食肉類。

4. 飯後檸檬汁

據指劉嘉玲每逢飯後均會飲一小杯檸檬汁，平日飲用水中亦會每公升加入一個檸檬。相信檸檬蘊含的維他命C，有助抗衰老，保持身型及令皮膚更有彈性光澤！