從今以後｜姜大衛獲獎公告愛的宣言　李琳琳︰你哋覺得肉唔肉麻？

由資深演員李琳琳復出參與，夥拍憑《叔·叔》奪得第39屆香港電影金像獎「最佳女配角」獎的區嘉雯，合演的電影《從今以來》，今日（16/4）舉行首映，琳琳姐久休復出之作，獲家人鼎力支持，包括丈夫姜大衛 (John哥)、囝囝姜卓文與女朋友，以及囡囡姜依蘭與女婿曹永廉都有出席支持。



李琳琳久休復出，John哥全力支持，出席首映撐場。（梁碧玲 攝）

不單止姜大衛 (John哥)、囝囝姜卓文與女朋友，以及囡囡姜依蘭與女婿曹永廉都有出席支持。（梁碧玲 攝）

John哥鼓勵復出

電影《從今以來》講述一對女同志，因琳琳姐飾演的角色早逝但未有立下遺囑，而引發一場爭產風波。息影多年的琳琳姐本來都婉拒演出，但獲先生姜大衛大力支持和鼓勵。李琳琳︰「我都好戰戰兢兢，好擔心，始終咁耐冇喺幕前演出，但John哥都支持。我明白做演員就好似吸毒一樣，上咗癮就甩唔到，一有人邀請就技癢，John哥都話你去啦，呢個劇本咁特別，又有訊息要帶畀大家，試下玩下啦，好好彩遇到一班好專業的導演和演員。」

琳琳姐亦感謝導演在開拍前，給予充足自己讓她與嘉雯姐培養感情。（梁碧玲 攝）

《從今以後》由區嘉雯、太保主演，久未露面的李琳琳特別演出。（《從今以後》電影劇照）

琳琳姐嘉雯姐互相欣賞

琳琳姐與嘉雯姐本身互不相識，大家都是透過對方的影視作品作交流。區嘉雯︰「琳琳姐參與的電視電影睇過唔少，一直覺得這位女演員跟其他演員好唔同，好Stylish（時尚）。我細過佢少少，我呢啲讀蕃書嘅，你唔Stylish都不會看上眼，所以當時已覺得佢好Stylish。」

對來年有冇期望憑《從今以來》提名最佳女配角，琳琳姐就謙稱唔敢奢望。（梁碧玲 攝）

《從今以後》一眾台前幕後及贊助，一同合照。（梁碧玲 攝）

琳琳姐亦感謝導演在開拍前，給予充足自己讓她與嘉雯姐培養感情︰「佢畀機會和時間我們相處，將劇本中冇嘅對白和場景，自己慢慢去建構，令兩個完全唔認識嘅演員，關係邁進好多。我都係睇《叔叔》認識嘉雯，雖然戲份不多，但點解可以演得咁自然，直情就是戲中個家庭主婦。」

姜大衛在金像獎頒獎禮上勇奪最佳男配角，於台上講出愛的宣言，說要將獎項頒畀太太。（陳順禎 攝）

琳琳姐︰「爆晒我啲秘密出嚟」

日前，丈夫姜大衛在金像獎頒獎禮上，勇奪最佳男配角，於台上更發出愛的宣言，說要將獎項頒畀太太，因為今年係自己跟太太結婚50周年，更當眾說出︰「I love you！」問到琳琳姐在台下冧唔冧？「你哋覺得肉唔肉麻？」琳琳姐甜絲絲地反問記者。「我覺得對佢嚟講，拍戲70幾年，年紀都咁上下，能夠喺呢個時候拍到一部好電影，亦拎到獎係一個Bonus。我都戥佢高興，個仔直頭興奮到叫出嚟。」

出爐影后到場既支持「爺爺」姜大衛，亦力撐有份參與演出的好姊妹廖子妤，更扮起戲中海報。（梁碧玲 攝）

至於來年有冇期望憑《從今以來》提名最佳女配角，琳琳姐就謙稱唔敢奢望。「第一，係導演帶住我去演，第二，我戲份唔多，現在電影界咁多好演員，無論年輕定年長，所以我絕對唔敢奢望。」

至於John哥在金像獎後台大爆琳琳姐多年要戴助聽器，琳琳姐便打趣地說︰「爆晒我啲秘密出嚟，我想等人以為我Yeah啲嘛。」原來琳琳因為十數年前中耳積水，導致右耳聽力比較弱，左耳較好一點，要定時抽耳積水，在人多環境下會聽到多雜聲。「雖然已戴助聽器，但好多時John哥講嘢都唔夠大聲，我就係大聲婆嚟，而家更加差，要睇嘴型。」