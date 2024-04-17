國際電影創作營圓滿結束　陳詠燊吳煒倫黃綺琳分享香港電影新方向

由亞洲電影大獎學院主辦，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局及澳門特別行政區政府文化局擔任指導單位，為期五天的第一屆《國際電影創作營》，於2024年4月9至13日假澳門金沙度假區舉行，並於4月13日之閉幕典禮暨頒獎儀式上，公佈8個脫穎而出的創投項目，為首屆創作營劃上完美句號。

創作營首席導師張婉婷亦於頒獎禮上表示，要活出精彩的人生，才能拍出精彩的電影。（大會提供）

亞洲電影大獎學院主席王英偉博士，GBM，GBS，JP於頒獎禮上致辭時表示，成立創作營的信念，來自相信好的電影製作需要人材的培育，只有薪火相傳電影的路才可以走下去。他在頒獎禮上鼓勵學員沿著電影創作的路一直走下去，不斷的探索，創作營讓一群亞洲區的朋友能聚在一起，希望大家能夠互相啟發，打開新的市場。

大會邀請三位導演陳詠燊, 黃綺琳, 吳煒倫，跟學員分享。（大會提供）

是次創作營由曾經監製多部香港、荷里活及中國電影的資深製片人張家振先生擔任顧問，而以香港著名女導演張婉婷為首的導師團隊，創作營首席導師張婉婷亦於頒獎禮上表示，要活出精彩的人生，才能拍出精彩的電影，她在創作營中了解學員時，驚訝於16位學院年紀輕輕足跡已到過七大洲五大洋，而且有著曲折離奇的人生。「聽過他們的簡報後，真的很難選擇，有些是滄海遺珠，為他們落選而感到難過。希望最後入不到八強的學員，知道大家都是贏家，你們的簡報都很優秀，性格亦很精彩，要繼續努力，靜待幸運之神降臨，共勉之。」

黃綺琳自資拍攝的《填詞L》，過程非常熱血。（大會提供）

吳煒倫︰「香港的新導演未必有機會接觸大型動作片拍攝，這片種不是寫了劇本就可以拍。」（大會提供）

三位曾先後獲香港電影金像獎最佳導演或新晉導演提名的陳詠燊 (Sunny)、黃綺琳 (Norris) 及吳煒倫，於頒獎禮前的研討會上與學員分享時妙語連珠，真摯的經驗分享令學員獲益良多。陳詠燊首先以卓亦謙執導的《年少日記》為例，藉著勝出「首部劇情電影計劃」而開拍，在這計劃中導演同時亦是「片主」，即可以從電影的各項收入中獲利，而非一般導演單純的擔任執導工作收取片酬，因此Sunny笑言這個電影資金計劃亦可稱為「首部劇情致富計劃」，而Norris是「新一代電影大亨」，因為她是自己兩部已經拍了的作品和第三部作品中的片主。

陳詠燊首先以卓亦謙執導的《年少日記》為例，藉著勝出「首部劇情電影計劃」而開拍，在這計劃中導演同時亦是「片主」，即可以從電影的各項收入中獲利。（大會提供）

「紅褲子」出身，首部作品剛於第42屆香港電影金像獎勇奪「最佳電影」的吳煒倫，在未成為導演的22年間，一直和很多導演合作擔任駐場編劇，在片場見證過不少大製作的誕生如《激戰》、《寒戰》系列和《梅艷芳》等，他認為未來比較可惜的是，在香港享負盛命多年的動作片可能會慢慢消失。「香港的新導演未必有機會接觸大型動作片拍攝，這片種不是寫了劇本就可以拍，它牽涉太多製作技術，一定要在拍攝現場跟過學過見過，才能學 到實用的知識。但現在香港電影變相多了藝術及文藝向的電影，這又是以前年代較少的片種。」