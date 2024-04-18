年少日記｜卓亦謙支持防止虐兒影片　「唔好吝嗇表達我哋嘅關⼼」

《年少⽇記》導演卓亦謙，一口氣包攬金馬獎、亞洲電影大獎、香港電影導演會年度大獎及香港電影金像獎，四大新晉導演獎項。而電影涉及虐兒及學童自殺劇情，亦得到社會廣泛的討論。早前，卓亦謙戲中的小演員⿈梓樂有機會再合作，聯同Save the Children香港救助兒童會，拍攝一條呼籲停止虐兒的影片，並會放在戲院於電影放映前播放。



卓亦謙憑執導的電影《年少日記》，奪得香港電影金像獎「新晉導演獎」。（陳順禎 攝）

近年，香港虐兒事件有增無減，根據社會福利署統計，香港於2023年新增1457單虐兒案件。在過往三年間，案件數量增加50%以上，而⻘少年⾃殺率也較8年前上升近⼀倍。早前，風靡全港的電影《年少⽇記》亦講述了⼀個關於在痛苦經歷下成長的故事。

《年少⽇記》講述了⼀個關於在痛苦經歷下成長的故事。（《年少日記》劇照）

拍攝家暴情節想盡快完成

電影導演卓亦謙坦⾔，在拍攝戲中家暴場景時想盡快完成。「我真係⾒到個畫⾯呈現喺我眼前，其實我嘅內⼼都係驚嘅，我好想快啲拍完佢，唔好咁多個take。」同時，儘管做⾜安全措施，他仍擔⼼戲中的「家暴經歷」對⼩演員⿈梓樂的⼼理影響。而在拍攝前，卓亦謙都有做很多資料搜集，其中一對年輕夫婦竟然將自己的小朋友打死。「我睇到死者張相，個小朋友好得意，唔明點解落到手？從而令我想到電影如果找到一位同樣討人歡喜的小演員演出，觀眾會好唔捨得佢走。」

戲中除了家暴，得不到家人的愛，也是令小朋友在痛苦下成長。（《年少日記》電影劇照）

卓亦謙表示家暴兒童的存在，比自己想像中多很多。（影片截圖）

因此，香港救助兒童會邀請演員⿈梓樂出演短⽚「The Sound of Violence」，希望借助這條短⽚，提⾼ ⼤眾對香港虐兒事件的關注。短⽚亦獲得導演卓亦謙的加持:「我⾃⼰本來覺得唔會有⼈去討論呢種話題。 但有⼈去提出 (家暴兒童) 這個現象的時候，其實我的⼼情是複雜的，他的存在比我想像中多很多。⼤家願意去討論呢件事好好。 」

《年少日記》黃梓樂在短片中，聲演被虐打的痛苦聲音。（影片截圖）

同時亦有演出當中的片段。（影片截圖）

第一身感受家暴

短片會模仿戲院在電影放映前的 Dolby Surround Sound Test，變成兒童受到家庭暴⼒時的所聽所⾒，觀眾將以第⼀⼈稱，透過戲院高度像真的音響，以聽覺及視覺體會兒童被家暴時的感受。影⽚將於4⽉18號起至５月８日，於嘉⽲院線（奧海城The Sky、南昌 V‐Walk及⿈埔GH Whampoa）電影放映前播映，香港救助兒童會希望通過這條影⽚，令觀影者切⾝感受被虐兒童的痛，從⽽伸出援⼿幫助他們。

香港⼈⼝密集。如果鄰居發⽣虐兒事件，⾝處家中的每個⼈都能清晰聽到。藉此短⽚，香港救助兒童會呼籲⼤眾在聽到類似聲⾳時，積極為被家暴的兒童尋求專業⼈⼠的協助，解救更多處於困境中的被虐兒童。正如卓亦謙導演⾔:「如果聽 到你既鄰居發⽣緊呢個事情，無論有無⼀個結果都好，我哋都唔好吝嗇去表達我哋嘅關⼼。 」