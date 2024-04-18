《寒戰》系列獲內地批准開拍　兩套電影時間線推前18年變前傳？

2012年推出的《寒戰》被譽為「香港最好看的電影」之一，2016年以強大的卡司陣容，推出續集《寒戰2》，並在海報上寫著：眾望所歸、最成功的續集電影。相隔8年再傳來《寒戰》將開拍第3及第4集，劇情更牽涉MI6﹗



2012年上映的《寒戰》講述兩名副警務處長，處理警車失蹤案時權鬥過程。

曾為香港電影史上最賣座嘅中文電影，由周潤發、郭富城、梁家輝主演的《寒戰II》，於2016年創下$6,682萬的香港電影票房冠軍紀錄，直至多年後《明日戰記》才能打破紀錄。一直有傳系列電影會繼續拍但只聞樓梯響，至4月17日終傳來好消息，國家電影局發佈關於2024年3月上全國電影劇本（梗概）備案中，梁樂民任編劇的電影《寒戰1994》《寒戰1995》獲同意開拍。

由周潤發、郭富城、梁家輝主演的《寒戰II》，於2016年創下$6,682萬的香港電影票房冠軍紀錄。

根據國家電影局官網資料，《寒戰1994》與《寒戰1995》兩個故事時間線應該有所連接：「1994年，香港一宗富豪綁架案，掀起各界暗湧風潮，金融中心的地位亦隨即受創。調查期間，警隊眾人各懷鬼胎，為名利攀附權貴。面對各種挑戰，O記警司李文彬以身犯險遊走各界，勢要揭露真相，維護香港繁榮穩定。」

《寒戰》與《寒戰II》著名場面。

《寒戰》與《寒戰II》著名場面。

而《寒戰1995》則講述綁架案後， MI6來港善後，並借機剷除異己。李文彬為忍喪父之痛，勢要平定一切紛亂。時間線比《寒戰》推早近18年，似乎為電影系列前傳，令人好奇李文彬會繼續由梁家輝飾演，還是會找來年輕演員擔崗飾演。

根據國家電影局官網資料，除了《寒戰1994》與《寒戰1995》，《殺破狼III》及《新縱橫四海》都獲批准開拍。

《寒戰1994》與《寒戰1995》劇情簡介。