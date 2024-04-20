Kanye West涉襲擊被警方調查　秘婚妻疑遭男子伸手入裙底施襲性侵

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Censori，自去年起因為感情生活高調，往往成為外媒花邊新聞追訪的對象。加上Bianca Censori不時於公眾地方以大膽性感衣着打扮示人，並與Kanye West親匿互動，吸引狗仔隊在全天候追踪拍攝。據外媒報道，本星期初Kanye West因為涉嫌襲擊而接受調查，據指他襲擊一位用手抓住Bianca的人；及至美國時間18日，Kanye則透過發言人指有人肢體攻擊並性侵太太Bianca。

Kanye West因為本星期初一宗涉嫌襲擊正接受調查。（視覺中國）

Kanye West秘婚妻Bianca Censori不時於公眾地方以大膽性感衣着打扮示人。（視覺中國）

Kanye West與Bianca Censori不時於公眾場合親密互動。（視覺中國）

Kanye West更曾於網上公開Bianca Censori超暴露性感照。（IG圖片）

據外媒報道，Kanye West於本週二因為涉嫌毆打一名男子的臉部，目前正被洛杉磯警方調查。事件發生於當地時間週二晚間，一名身份不明男子推撞及抓住Bianca Censori，為了報復，Kanye West則毆打該名男子。該名男子事後並未求醫，反而直接報警處理，聲稱自己遭到Kanye毆打。

據外媒報道，一名身份不明男子於美國時間星期二晚間，推撞及抓住Bianca Censori，Kanye West為了報復則毆打該名男子。（視覺中國）

事件被本星期被被外媒廣泛報道後，Kanye West透過聲明表示，Bianca Censori不僅如傳媒報道一樣被人用手抓住：「實際上Bianca被肢體攻擊，施襲者不僅碰撞到她，更將手伸到她裙下並直接觸碰她的身體，抓住她的腰、扭轉她的身體並向她飛吻。她同時被襲擊及性侵。」