危險人物︱上映30年班底經典重聚　奧瑪花曼上圍升級視覺效果震撼

荷里活經典犯罪暴力電影《危險人物》（Pulp Fiction），由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，於1994年上映至今剛滿30年。為慶祝《危險人物》上映30週年，電影日前（18日）於加州荷里活中國劇院舉行重映，森姆積遜（Samuel L. Jackson）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、尊特拉華達（John Travolta）及Harvey Keitel等主演演員均有現身重聚，而因病息影的布斯韋利士（Bruce Willis）則由妻女代表出席。

經典犯罪電影《危險人物》上映30週年，森姆積遜、奧瑪花曼、尊特拉華達及Harvey Keitel等主演演員均有現身重聚。（視覺中國）

奧瑪花曼、尊特拉華達經典合體重聚。（視覺中國）

森姆積遜、奧瑪花曼重聚時顯得非常興奮！（視覺中國）

《危險人物》主演之一布斯韋利士，去年因病息影，則由妻女代表出席。（視覺中國）

《危險人物》於1994年上映，為昆頓塔倫天奴第二部執導作品。（《危險人物》電影海報）

《危險人物》由當年紅極一時的演員班底合演，雖然製作費僅有800萬美元（約港幣6266萬元），卻造就1億700萬美元（約港幣8億3800萬元）票房奇蹟，更隨着時間成為暴力美學經典、留下不少經典橋段與畫面，並累積大量忠實影迷。其中，電影裡意外誤殺後座人質、發光公事包、子彈射失神蹟等橋段非常經典，猶其由舞王尊特拉華達與奧瑪花曼上演的餐廳跳的士高舞，於紅地氈上亦由尊特拉華達重現。

電影裡意外誤殺後座人質橋段非常經典。（《危險人物》電影劇照）

電影裡的發光公事包內的物品，從來未被揭曉、非常經典。（《危險人物》電影劇照）

電影裡子彈射失神蹟的橋段，難以想像因此成為經典。（《危險人物》電影劇照）

舞王尊特拉華達與奧瑪花曼上演的餐廳跳的士高舞亦是影迷喜愛的橋段之一。（《危險人物》電影劇照）

舞王尊特拉華達於紅地氈上重現經典舞步。（視覺中國）

《危險人物》上演當年，現年53歲的女主角奧瑪花曼年僅23歲，雖然已經與影帝加利奧文離婚，卻是正值最青春少艾、又狂野性感的階段。奧瑪花曼於電影裡展現極致危險的誘惑力，雖然服裝密實，但苗條纖瘦的性感身材令影迷印象甚深。轉眼30年後，奧瑪花曼早已成年過五旬的兩孩之母，然而樣貌未有走樣，身材更比30年前大大升級，當年修長的身型今日變得相當曲線豐滿，同樣作裇衫打扮下，上圍曲線視覺效果震撼！

奧瑪花曼演出《危險人物》時年僅23歲，雖然已經與影帝加利奧文離婚，卻是正值最青春少艾、又狂野性感的階段。（《危險人物》電影劇照）

奧瑪花曼在《危險人物》裡戲服雖然密實，但苗條纖瘦的性感身材令影迷印象甚深。（《危險人物》電影劇照）

轉眼30年過後，奧瑪花曼早已成為年過五旬的兩孩之母。（視覺中國）

奧瑪花瑪樣貌身型未有走樣，但上圍卻大大升級！（視覺中國）