危險人物︱上映30年班底經典重聚 奧瑪花曼上圍升級視覺效果震撼
撰文：莫匡堯
出版：更新：
荷里活經典犯罪暴力電影《危險人物》（Pulp Fiction），由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，於1994年上映至今剛滿30年。為慶祝《危險人物》上映30週年，電影日前（18日）於加州荷里活中國劇院舉行重映，森姆積遜（Samuel L. Jackson）、奧瑪花曼（Uma Thurman）、尊特拉華達（John Travolta）及Harvey Keitel等主演演員均有現身重聚，而因病息影的布斯韋利士（Bruce Willis）則由妻女代表出席。
《危險人物》由當年紅極一時的演員班底合演，雖然製作費僅有800萬美元（約港幣6266萬元），卻造就1億700萬美元（約港幣8億3800萬元）票房奇蹟，更隨着時間成為暴力美學經典、留下不少經典橋段與畫面，並累積大量忠實影迷。其中，電影裡意外誤殺後座人質、發光公事包、子彈射失神蹟等橋段非常經典，猶其由舞王尊特拉華達與奧瑪花曼上演的餐廳跳的士高舞，於紅地氈上亦由尊特拉華達重現。
《危險人物》上演當年，現年53歲的女主角奧瑪花曼年僅23歲，雖然已經與影帝加利奧文離婚，卻是正值最青春少艾、又狂野性感的階段。奧瑪花曼於電影裡展現極致危險的誘惑力，雖然服裝密實，但苗條纖瘦的性感身材令影迷印象甚深。轉眼30年後，奧瑪花曼早已成年過五旬的兩孩之母，然而樣貌未有走樣，身材更比30年前大大升級，當年修長的身型今日變得相當曲線豐滿，同樣作裇衫打扮下，上圍曲線視覺效果震撼！