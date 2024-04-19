鬼天廈｜改編「台北第一凶廈」　火災奪19人命自殺女子壓死路人

台灣話題鬼片《鬼天廈》即將在5月於香港上映，由黃瀞怡（小薰）、《我們與惡的距離》新星陳妤、《美國女孩》高慧君及《全明星運動會》潘君侖主演，故事靈感來自台灣知名的猛鬼大廈，這棟位在台北市中心的大廈，曾在30多年內發生超過20多件命案，讓房價比周圍都便宜許多。



《鬼天廈》靈感來自台灣知名的猛鬼大廈。（《鬼天廈》劇照）

其中最著名的事件便是在80年代的一場火災，造成300多人受困，最後奪走19條人命。而已成為都市傳說的「燒肉粽事件」，一名女子因感情問題跳樓自殺，卻意外壓死樓下賣燒肉粽的小販的悲劇，也是發生在此大樓，讓恐怖名聲不徑而走，成為台灣最猛的兇宅之一。

2020年，更有一名女子特地前往錦新大樓跳樓。（《鬼天廈》劇照）

其中，兩大金鐘女星黃瀞怡（小薰）及陳妤首演母女令人期待，陳妤在片中演「通靈少女」，為此她事前也進行田調、拜會了兩位師傅，而兩位師傅都強調了演員本身與媽祖的緣分。片中，陳妤是一位自幼喪母、有靈異體質的女生，在媽媽小薰因為火災過世之後，她住進「鬼天廈」為了調查母親真正死因、也如願真的見到媽媽！但想不到竟然有「鬼都不想說」的事，讓女兒陳妤查案起來好困難！

戲中角色都有一份詭異感覺。（《鬼天廈》劇照）

而同日公開的預告中，更見到神情詭異的高慧君，在拍攝《鬼》片時，高慧君正受甲狀腺功能低下導致的眼睛斜視及複視所苦，最後仍答應演出。此片也是外界得知她的病況後，目前唯一的演出。高慧君敬業表示：「如果這是最後一次表演的機會，也必須用病徵示人。」

大廈曾在80年代，發生一場大火，奪去19條人命。（《鬼天廈》劇照）

原本她想辭演《鬼天廈》，但導演和主創團隊都覺得，恐怖片類型裡許多角色都會做出與平常不同的特殊化妝，她的眼部外觀並不影響，反而在角色身上合理，高慧君於是答應。而高慧君更透過本片動人母子情，克服與小朋友對戲心理陰影。

2010年，該大廈有發生了情侶雙屍命案。（《鬼天廈》劇照）

這幢大廈真身是位於台北，新生北路上的「錦新大樓」，雖鄰近捷運中山國小站，地理位置佳、附近熱鬧繁華，照理說房價應該居高不下，然而這棟大樓截至2023年間39年內就鬧出30條人命，使得房價比附近便宜許多，曾有段日子更成為自殺勝地。