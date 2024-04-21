但願人長久專訪︱祝紫嫣因童年夢想自導自演 ：唔甘心只係做演員

香港家庭溫情電影《但願人長久》由關錦鵬監製，新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡、朱栢康及周琳主演。《但願人長久》講述吳慷仁飾演的癮君子林覺民，舉家來港後多年多次出入監獄，故事以林覺民一對女兒林子圓、林子缺三段成長階段敘述三父女之間的關係變化。早前導演祝紫嫣（Sasha）就新作接受《香港01》專訪，分享拍攝《但願人長久》的點滴，並自己兼任導演與演員的決定。

身兼《但願人長久》導演、編劇及演員的祝紫嫣，就新作接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

「子圓、子缺係我嘅分身」

《但願人長久》由祝紫嫣自編自導自演，早前更於「第30屆香港電影評論學會大獎」上奪得「最佳編劇」獎，對於劇本故事，祝紫嫣坦言取材自不少個人背景，於是有自導自演的念頭：「劇本是自傳式的故事，子圓一家來自湖南，我自己也是湖南人；我亦在在子缺的年紀來到香港，自己演出則有代入性與紀念性。」

祝紫嫣決定自編自導自演《但願人長久》的念頭，來自作品取材自身背景，親身演出下具有代入性與紀念性。（《但願人長久》電影劇照）

由自己的小說作品改編成電影，祝紫嫣表示作品處處留下自己的影子：「《但願人長久》當中有我的影子，不論子圓、子缺、林覺民、媽媽其實每個人也有我的影子。」親身演出2017年版的林子圓，Sasha表示個性分別散布到子圓子缺身上：「我心裡有某部分，希望成為像林子圓一樣的人。相比我自己，她的倔強比我更任性，我個性比較像子缺，注重整體性、希望整個家庭開心齊整。但有時也希望像子圓一樣，有一種愛理不理的任性。」

祝紫嫣坦言自己的性格較像戲中妹妹子圓。（《但願人長久》電影劇照）

至於《但願人長久》與個人經歷的最大分別，祝紫嫣笑言：「我是一個獨生女，其實子圓子缺是我的分身。」然而亦表示透過兩位角色對回首個人成長：「我27、28歲前比較像子圓，個性較倔強，在關係上較非黑即白、不愛修補，其實過得不愉快、有種執着，口裡雖然不肯承認，但很渴望改變身邊的人；到了28歲後，便開始接受不同人的可能性，或許沒有辦法與天命抗衡。」

祝紫嫣表示《但願人長久》的林子圓與林子缺是自己的分身。（葉志明 攝）

「我唔甘心只係做演員」

祝紫嫣首度擔任劇情長片的導演，更決定親自主演其中一位主角，談到心理關口時，她分享指：「我想由自己演出，但沒有十拿九穩地決定。因為要面對的事太多，自己究竟能否演繹得到角色？」Sasha於《但願人長久》初嚐擔任導演與編劇的滋味，然而她笑言自己有另一個童年夢想：「其實我從小到大都希望成為演員，但我不甘心只是做一個演員，因為我喜歡話事、演自己的劇本。因為演員未必對所有劇本都會有共鳴，我對劇本的要求相當高，但當我還是nobody的時候，又如何對別人的劇本提出要求？所以我一直渴望達成自導自演，能夠演出自己執導編寫的角色。」

祝紫嫣表示成為演員是自己從小到大的夢想。（葉志明 攝）

至於自導自演，祝紫嫣談到困難以外，亦分享在決定背後，讓她堅持追夢的偶像。Sasha直言喜歡不少自導自演的演員：「例如張艾嘉，是一位非常出色、自導自演的演員，不過她先成為演員再做導演。我覺得許多導演也懂得演戲，只不過是否選擇去做。」

談及在《但願人長久》裡自導自演，祝紫嫣提到偶像張艾嘉。（葉志明 攝）

「我唔記得同吳慷仁做過對手戲」

《但願人長久》寫實地呈現一個清貧家庭的生活面貌，太多演員亦以真實、不加修飾的面貌演出：「除了我與慷仁在電影裡有化妝，其他演員均素顏演出。」Sasha分享讓演員素顏演出的決定：「阿叔（張叔平）希望所有人都以最真實的面貌出現。好像袁澧林一化妝便像廣告一樣，因為她實在太漂亮！皮膚又好、輪廓又標緻，即使簡單塗上唇膏也非常突出！叔平看完造型後，覺得Angela本身已經很好看，我選擇由她演出亦因為她素顏亦非常漂亮，她來到現場時洗完面便開始拍攝。謝咏欣與許恩怡因為演中學生，則比較簡單樸素。」

祝紫嫣提到除了自己與吳慷仁，所有主演演員均在《但願人長久》裡素顏演出，包括袁澧林。（葉志明 攝）

祝紫嫣在戲中與吳慷仁飾演父女，談到見面的第一印象，Sasha笑言：「對慷仁一開始的印象是好戲！靚仔！」祝紫嫣亦盛讚吳慷仁為自己首部作品所付出的重視：「他本身已經是一個非常有要求的演員，由知道會合作前他先拍攝《富都青年》，當時已經非常瘦削，但似一個在沖繩曬太陽的靚仔。正當我躊躇應該如何開口時，我與他到戒毒所實地調查後，便自行提出要變得更瘦削。」

祝紫嫣透露吳慷仁在自己躊躇如何開口時，他已經主動表示會變得更瘦削，符合角色。（《但願人長久》電影劇照）

對於與金馬影帝級演員做對手戲，Sasha笑言：「我到最近才有『我同吳慷仁拍過戲』的感覺！我就算在剪接期間，也不記得自己與吳慷仁有過對手戲！當下不覺得他是吳慷仁，因為他化上老妝，所以不記得他是一個俊男。」然而吳慷仁的精嶄演出，卻神還原她父親的形象，讓她產生似曾相識的感覺：「在斜路一幕，他的回眸步伐，我覺得很像我自己的父親。」

祝紫嫣笑言到最近才有「我同吳慷仁做過對手戲」的感覺。（葉志明 攝）

祝紫嫣表示吳慷仁在斜路一幕，神還原自己父親的形象。（《但願人長久》電影劇照）

劇情中，斜路一幕對林覺民與林子圓之間，具有關鍵性作用。（《但願人長久》電影劇照）

三度落選鮮浪潮

除了演員夢想，祝紫嫣亦分享到成為導演前的經歷與辛酸：「我讀大學期間，或者10年前沒有想過自己會成為導演。因為我身邊的家人朋友完全與電影無關，一開始我寫小說打算一世成為作家，但我的小說自資印刷、放在圖書館讓人取閱，迴響並不大。」見證香港閱讀風氣不佳，Sasha表示讀者偏好旅遊或心靈雞湯類一類的書本，對於純文學不感興趣：「朋友於是提議我拍成短片，當時流行五六分鐘的微電影，於是便將其中一篇小說改成劇本，一拍便拍了25分鐘，在Youtube有10萬點擊率。」

祝紫嫣曾自資出版純文學作品，及後亦將其他作品改編成短片，讓香港觀眾更容易接受。（葉志明 攝）

自資拍攝數部短片後，祝紫嫣便重遇大學同學兼《但願人長久》聯合監製李駿碩：「拍攝兩三條短片後，我認識了李駿碩。其實我們讀同一間大學，但在港大讀完一年便轉讀中大，當時他找我一同寫《瀏陽河》劇本，讓他在鮮浪潮奪得大獎。」Sasha及後發覺許多短片比賽渠道不用自資拍攝，鼓舞她繼續拍攝短片：「鮮浪潮我一共報名四次，開首三次均落選，每年劇本故事大綱都不同。」